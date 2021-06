Condemnat a presó per tenir en estat sanitari lamentable a 21 cavalls

El Jutjat Penal número 3 de Màlaga ha condemnat un home per tenir en lamentable estat sanitari i higiènic a 21 cavalls i dos gossos a la seva finca de la localitat malaguenya de Villanueva d'Algaidas, on, a més, es van trobar restes d'aquestes espècies mortes. Se li imposa 22 mesos de presó, inhabilitació per ofici relacionat i el pagament de 98.000 euros a les dues associacions que van assistir als animals.









Segons es declara provat en la sentència l'acusat és propietari d'una explotació equina en aquest municipi, en el paratge 'Pit de el gitano', en què es va descobrir, després de denunciar uns particulars, que "mantenia un total de 21 èquids i dues cànids en lamentables condicions higièniques i sanitàries ".







Així, aquests animals estaven entre xapes amb vores tallants, tanques metàl·liques i pinxos "que suposaven un evident perill per a la integritat física" dels mateixos. "L'estat higiènic era igualment lamentable, entre orins i excrements i amb una quantitat de fem tan abundant que va caldre emprar una màquina retroexcavadora per poder entrar a el lloc", assenyala la sentència.





Així mateix, en els patis de la instal·lació havia munts de sorra amb els quals "es pretenia semienterrar les restes de fins a set èquids i un gos morts". Dels animals vius a la data de la inspecció per part de la Guàrdia Civil, es va constatar la presència d'una burreta tombada de cúbit lateral, caquéxica i deshidratada, entre d'altres patiments.





Davant la seva situació crítica es va procedir a administrar l'eutanàsia; mentre que els altres animals presentaven lesions oculars, dermatològiques, dentals i orals, problemes respiratoris i cascs sense cures i deformats, assenyala la resolució, en la qual es precisa que, de fet, un d'ells va morir malgrat el tractament subministrat.





Al costat dels 21 èquids es hi intervenen dos cànids que presentaven, diu la sentència, "aspecte corporal lamentable amb lesions cutànies". Tots els animals van ser intervinguts cautelarment a l'apreciar risc per a la seva vida i integritat, quedant dipositats al centre El refugi del Burrito, a excepció de tres èquids que van ser posteriorment traslladats a el Centre Andalusí de Rescat de Cavalls.





Per aquests fets, se'l condemna per dos delictes de maltractament animal, un d'ells amb resultat de mort; i per un delicte lleu d'abandonament animal; imposant-21 mesos de pena de presó i vuit anys d'inhabilitació especial per a ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'aquests durant vuit anys.





Aquesta sentència es dicta amb la conformitat de l'acusat amb els delictes i les peticions de les dues associacions personades com a acusació en la causa - "qualificació més costosa que la del fiscal" -. Les dues seran indemnitzades amb la quantitat de 96.000 euros, dels quals 80.000 euros són per al Centre andalusí de rescat de cavalls i 16.000 euros, per Refugi el Burrito.





D'aquesta quantitat global, s'abonaran 12.000 euros -6.000 euros per a cadascuna de les entitats perjudicades-- en el present procediment com a condició del benefici de suspensió de l'execució de la pena de presó, que s'ha acordat; de manera que s'abonaran mitjançant 60 ingressos mensuals consecutius. La resta es pagarà extrajudicialment acord amb l'acord assolit entre les parts.





L'advocat de les dues associacions personades com a acusació, Aritz Toribio, ha destacat en declaracions a Europa Press la inhabilitació de vuit anys per a ocupació relacionat amb els animals, "la més elevada que hem vist a Espanya", i ha indicat que "encara queda feina per fer perquè els tribunals puguin aplicar un delicte per cada animal ".





Així mateix, el lletrat ha incidit en la condemna a pagar 96.000 euros en concepte de responsabilitat civil a les associacions per l'assistència veterinària que van donar als animals un cop localitzats, "ja que l'administració no disposa dels mitjans per a la salvaguarda de la integritat dels animals en els procediment per maltractament animal ".