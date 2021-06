Ayuso ha creat un nou departament per a Toni Cantó amb l'objectiu de promocionar l'espanyol a Madrid

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situat a el front de l'Oficina de l'Espanyol, un nou departament depenent de la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports, a l'exportaveu de Ciutadans a les Corts, Toni Cantó. Finalment l'exdirigent de Ciutadans tindrà un departament fet a imatge i semblança per haver donat suport a Ayuso a les eleccions.





El Consell de Govern de la Comunitat de Madrid presidit per la dirigent madrilenya ha aprovat aquest dimecres la seva nova estructura, segons han informat fonts de l'Executiu madrileny.





Toni Cantó @ep





"La llengua espanyola és un actiu cultural, social i econòmic que compartim amb gairebé 600 milions de persones a tot el món i que té un potencial extraordinari que la Comunitat de Madrid va a explotar. L'objectiu és fer de Madrid la capital de l'espanyol a Europa. Aconseguir-tindria grans beneficis no només en l'àmbit cultural i acadèmic, també en el turístic, econòmic i empresarial ", han destacat aquestes mateixes fonts.





Entre els fins de l'Oficina de l'Espanyol es troben "la promoció de la Comunitat de Madrid com a capital europea de l'espanyol, interlocució amb institucions per impulsar les oportunitats econòmiques de l'espanyol i la col·laboració activa amb entitats dins de l'àmbit de la Comunitat de Madrid que treballen per l'impuls de l'espanyol ".





També es buscaran sinèrgies amb entitats culturals internacionals per a realitzar accions de posada en valor de l'espanyol, i es gestionaran informes i trobades que fomentin el debat entorn de la potencialitat de l'espanyol, situant a la Comunitat de Madrid la trobada d'experts i líders d'opinió .





SUPORT A AYUSO DES MARÇ





Va cantar va abandonar a meitat de març Ciutadans, en el Comitè Executiu de el partit convocat amb urgència després de la fallida moció de censura presentada a Múrcia i la convocatòria d'eleccions a Madrid.





A la seva sortida, en declaracions als mitjans, l'exdirigent 'taronja' va criticar durament les decisions adoptades, ha apostat perquè la seva formació i el PP concorregueren junts a les eleccions madrilenyes i va carregar contra l'exvicepresident regional, Ignacio Aguado, a qui considerava un dels responsables del trencament de l'Executiu.





Dies després Cantó ja va començar a fer campanya activa per la presidenta madrilenya. Va assegurar en nombroses entrevistes televisives que l'admirava des de feia temps i que eren qui millor defensava els interessos dels treballadors.





Ayuso i l'exportaveu de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, que ja es coneixien d'abans i havien arribat a menjar junts amb la consellera de Cultura, Marta Rivera de la Creu, es van reunir a la Porta de Sol a meitat de març per tractar la seva possible inclusió en la llista electoral.





Aquest mateix dia des de la Direcció nacional de l'PP es comunicava als mitjans que seria inclòs, el que no va caure bé a la presidenta autonòmica. Ayuso ha reconegut públicament que des de 'Gènova' li havien imposat "els temps" a l'hora d'anunciar aquest nou fitxatge i ha indicat que ella "ho hagués fet d'una altra manera".





La candidatura de Cantó no va arribar a materialitzar-se perquè va ser tombada pel Tribunal Constitucional i és que després de les denúncies de l'oposició es va saber que no estava empadronat a la Comunitat de Madrid en el moment de tancament de l'cens, requisit indispensable que estableix la llei electoral de la regió.





Tot i això, l'exdiputat de Ciutadans es va posar a treballar per a la candidatura de la mà de l'PP i va acudir a nombrosos actes de la campanya electoral, on es podia veure la bona sintonia que tenien tots dos. "Passi el que passi sempre seràs un dels nostres", va arribar a traslladar-Ayuso.