Existeix perill real de que els joves amb Covid-19 ingressin a l'UCI?

Els contagis per coronavirus segueixen a l'alça a Catalunya, on s'han doblat des de la setmana passada. Sense anar més lluny, aquest dimecres es van notificar 3.556 casos nous. Això es deu, segons els experts, a la propagació de la variant Delta i a la relaxació de les mesures de seguretat.

Però les vacunes estan fent efecte, així que l'increment de contagis s'està veient sobretot en els joves d'entre 15 i 29 anys, que són els que encara no han rebut cap dosi.





@EP





En aquesta línia, el 'macrobrot' de Mallorca ha estat un dels temes dels que més s'ha parlat en els últims dies, ja que fins ara són gairebé 2.000 els estudiants que s'han infectat de Covid allà. Sobre ells, Fernando Simón va dir que "alguns s'hospitalizaran i és possible que algun mori".





Sense anar més lluny, aquest dimarts s'informava que un jove de 18 anys ingressava en una UCI d'Elx perquè se li havia complicat la infecció. No es temia per la seva vida, estava controlat, però necessitava cures intensives.





Així, alguns entesos en la matèria, com Enric Àlvarez, investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, secunden les paraules de Simón. "S'ha d'estar preocupat. La probabilitat que un jove entri a l'hospital no és nul·la. Entre l'1 i el 3% passa per planta. Els costa més arribar a l'UCI, però hi haurà joves que entrin i serà un xoc dur", va declarar per RAC1.





No obstant això, altres experts creuen que el risc per als més joves és molt baix. Pere Domingo, coordinador de la pandèmia a l'Hospital de Sant Pau, va explicar a Betevé que "els joves tenen una probabilitat molt baixa de necessitar ingrés".





Antònia Vàzquez, cap de secció dels Serveis de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, va comentar al mateix mitjà que durant la pandèmia ha hagut "poquíssims" casos de joves a les UCI. Els més afectats han estat els que tenien "malalties associades com l'asma o l'obesitat". D'aquests, ha assenyalat que han ingressat "uns quants". Però casos de joves sense patologies prèvies "es poden comptar amb els dits d'una mà".





D'aquesta manera, encara ara hi ha persones de més edat ingressades als hospitals. No tots els majors de 50 anys s'han vacunat, de manera que informen aquests experts que el perfil de pacient ingressat a les UCI dels hospitals catalans per coronavirus segueix sent el de persona d'entre 50 i 60 anys, sense factor de risc previ i sense vacunar. A l'Hospital de Sant Pau, per exemple, no hi ha cap pacient Covid-19 a l'UCI menor de 30 anys.





VACUNACIÓ DELS JOVES





No obstant això, que els joves es vacunin sí que és important. Malgrat que les vacunes no són 100% eficaces i, en alguns casos, els que han rebut la pauta completa es contagien, això no és l'habitual.





En gran mesura la transmissió del virus es talla quan moltes persones es vacunen. Per aquesta raó, Sanitat ha decidit que des d'aquest dijous es pugui vacunar a Catalunya qualsevol persona major de 16 anys.





Amb aquesta decisió es pretén avançar la vacunació de tota la població per disminuir els casos de Covid entre joves, que són els que ara més s'estan contagiant. I, encara que amb alta probabilitat poden passar la malaltia de forma lleu, pot ser que algun familiar a què contagiïn no corri la mateixa sort. De fet, ja s'ha confirmat l'ingrés hospitalari del pare d'un dels estudiants infectats en el 'macrobrot' de Mallorca.