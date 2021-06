S'obre la vacunació a totes les persones majors de 16 anys a partir d'aquest dimecres

@ep





El departament de Salut pren la iniciativa devant del precupant augment de contagis entre joves i obra la vacunació a tots els majors de 16 anys. Ho han anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària de Salut Pública, Carme Cabezas, en roda de premsa.





Dilluns es va obrir la franja d'entre 30 i 34 anys, i Salut ja havia avisat que volia acostar-se com més aviat millor als col·lectius més joves, perquè són els que ara s'estan contagiant més.





Ara han anunciat que els nascuts el 2005 o abans podran demanar cita a partir d'aquest mateix dimecres en aquest enllaç (pots consultar els punts de vacunació disponibles en aquí).





També ha anunciat que s'avança a les 8 setmanes la segona dosi d'AstraZeneca, que s'administra a les persones de 60 a 69 anys.





I és que "la situació és preocupant", ha assegurat el conseller Argimon, i ja s'encadenen més de deu dies consecutius d'empitjorament. "Estem en forma d'onada amb una diferència clau respecte a les anteriors, que és el fet que afecta persones per sota de 50 anys i no està tenint afectació en els hospitals". Sí que afecta, ha afegit, l'atenció primària, on el personal està "molt tensionat".