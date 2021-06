El sector 'mobile' ha de començar a preparar-se per llançar el 6G

@EP



El sector 'mobile' ha de començar a preparar el camí per al llançament de la tecnologia 6G, la comercialització es preveu per a l'any 2028, segons el responsable del pavelló de Països Baixos al Mobile World Congress (MWC) 2021, Dick van Schooneveld.





El directiu ha coincidit aquest dimecres en una trobada en el marc del MWC amb el director de tecnlogía de ZTE, Hans Neff; el CTO d'Etisalat, Haitham Abdul Razzak; el vicepresident de Xarxes, Màrqueting i Solucions de Huawei, Mohammad Madkour, i el director d'Intel·ligència de GSMA, Peter Jarich.





Van Schooneveld ha detallat que abans de 2024 s'ha de realitzar l'estructuració i el framing de la tecnologia i la investigació dels components per dur a terme; entre 2024 i 2026, s'han de sistematitzar els projectes d'investigació, per preparar l'estandardització tècnica abans de 2028, que és quan s'hauria d'iniciar la seva comercialització.





Per assolir aquest punt, el directiu ha assenyalat que la inversió dels diferents actors internacionals s'ha de veure com una "aventura conjunta" i no com una competició, tot i que ha assenyalat que la inversió de la Unió Europea està previst que arribi als 900 milions en sis anys.





"La geopolítica no és la resposta", ha assegurat, i ha demanat que tots els actors internacionals aprenguin a, textualment, valorar i apreciar els punts de vista de la resta.





Madkour ha coincidit amb aquesta idea, ha demanat "començar l'era de la col·laboració" i, ha apuntat, en les seves paraules que si el món no aconsegueix treballar unit, no arribarà la prosperitat que ha de permetre el 6G.





"NO ÉS MASSA AVIAT"



Jarich ha assegurat que "no és massa aviat" per començar a parlar del 6G i ha alertat que la indústria no té deu anys per preparar-se pel llançament d'aquesta tecnologia.

Ha recordat que el 3G va aconseguir el milió de dispositius en cinc trimestres i el 4G, en 12 trimestres; i que el 5G va arribar als 1,5 milions d'usuaris connectats en només sis mesos.





Ha assegurat, a més, que la tecnologia 5G no és nova i que "ja està a mig camí de la seva vida útil", que també ha situat entre 2027 i 2028.