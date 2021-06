Junts demana a Sánchez que el divorci entre Catalunya i Espanya es formalitzi ara

@EP





La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dimarts al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que per iniciar una nova etapa de reconciliació i de diàleg "d'igual a igual" cal començar per formalitzar el divorci entre Catalunya i Espanya i per respectar el resultat de les urnes, perquè els catalans no van demanar "retrobament sinó independència". "Aquesta farsa no es pot aguantar", ha reblat.





Així ho ha dit Nogueras durant la seva rèplica a Sánchez en el ple del Congrés en el qual el president espanyol ha defensat la decisió de concedir els indults als condemnats pel procés independentista a Catalunya.





Nogueras ha rebutjat la causa que hi ha oberta al Tribunal de Comptes pel Diplocat i ha acusat aquest òrgan de pretendre "robar milions d'euros a treballadors de la Generalitat per fer la seva feina" i, a més a més, de fer-ho "amb aval i suport" de l'Advocacia de l'Estat.





"Que no moguin aquesta peça ens fa sospitar que ens estan explicant una història, la mateixa que ens trobarem en la taula de diàleg", ha dit. Per això, ha apostat per formalitzar el divorci "ara".





"No esperarem que per a vostès o per als qui vindran el càstig torni a ser útil", ha postil·lat, abans de preguntar-se en català quanta humiliació cal als altres partits independentistes per assumir que "aquesta farsa no es pot aguantar".