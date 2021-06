El 55% d'incendis estan causats "per imprudències", segons Elena

@EP







El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha advertit que el 55% dels incendis que es produeixen a Catalunya s'inicien "o per imprudències o són provocats per l'acció humana", pel que ha fet una crida a la ciutadania a estar alerta i tenir prudència de cara als mesos d'estiu.





En roda de premsa a la Conselleria d'Interior aquest dimecres, ha reconegut que és "aviat per fer un balanç en juny dels incendis, perquè encara falta la temporada d'estiu", ha insistit que la situació actual no és d'alarma però sí d'alerta i demana conscienciació.





S'ha referit concretament a alguns incendis que han tingut lloc recentment, com el d'Argentona del 23 i 24 de juny, que "per la seva proximitat a cases va tenir especial rellevància i va ser fruit d'una imprudencia", o el d'Alfarràs (Lleida) de diumenge passat, que també va ser arran d'una imprudència, ha destacat.





Elena ha demanat a la ciutadania no caure "en falses seguretats veient el temps i les pluges d'aquests dies, perquè el territori és gran i el temps és canviant" i determinant a l'hora de produir-se els incendis.





De cara a la campanya d'estiu, Elena ha anunciat que es comptarà amb més de 5.000 servidors públics dedicats a la prevenció d'incendis, més de 4.400 bombers --uns 2.500 professionals i els altres voluntaris-- i gairebé 500 agents rurals.





Així mateix, es garantirà que hi hagi un mínim personal en tots els parcs de bombers, per garantir el treball d'extinció d'incendis, ja que "en anys anteriors estaven per sota de la dotació mínima establerta".





Pel que fa a zones, Elena ha afirmat que estan "especialment preocupats" per possibles incendis a l'Àrea Metropolitana Sud, la Nord i el litoral de Girona, a causa del clima --ha dit textualment--, i es compromet a que estaran pendents concretament d'aquestes àrees.





CAMBRES DE MONITORITZACIÓ



Com a novetat per a aquesta campanya de prevenció d'incendis d'estiu s'instal·laran un total de 53 càmeres en 39 emplaçaments distribuïts per tot el territori català, amb l'objectiu de controlar les zones amb més risc d'incendis "amb més rapidesa i eficàcia".





Es tracta d'un projecte que ja es va iniciar l'any passat i aquest estiu s'iniciarà la segona fase amb una "cobertura territorial integral" i amb la finalitat de moritorizar les columnes de fum, ubicar els incendis amb més precisió, veure la seva evolució i potencial i apagar-los de forma més eficaç.