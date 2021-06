El jutge tomba el confinament forçós dels estudiants del 'macrobrot' que no hagin donat positiu

Hotel on romanen els estudiants aïllats @ep





El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Palma ha decidit no ratificar el confinament forçós de part dels joves aïllats a l'hotel Palma Bellver pel 'macrobrot' associat a viatges de fi de curs a Mallorca; en concret, no ratifica el confinament de les persones que hagin donat negatiu o les que no se'ls ha practicat la prova.





La jutge pren aquesta decisió assenyalant que el Govern no ha acreditat que aquestes persones es tractin de contactes estrets amb els joves contagiats en el brot detectat, i considera que no és una mesura proporcionada al limitar un dret fonamental.





La jutge sí avala confinar a aquelles persones que hagin donat positiu en una prova de coronavirus. D'altra banda, requereix al Govern balear que informi al Jutjat cada cinc dies de l'evolució en la situació de cadascuna de les persones afectades per revisar el confinament.





Aquesta resolució pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Balears.