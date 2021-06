Renfe compleix la seva primera setmana amb l'Avlo al 100% d'ocupació i amb més de 27.700 viatgers entre Madrid i Barcelona

Avlo, el tren companyia de baix cost de Renfe, ja ha complert la seva primera setmana de vida amb una ocupació del 100% i amb més de 27.700 viatgers transportats entre Madrid i Barcelona en una de les quatre circulacions diàries.





Després de la seva estrena el passat 23 de juny, Renfe ja va decidir reforçar el servei davant l'elevada demanda, disposant de trens en doble composició per oferir més seients en cada tren que parteixen d'un preu de 7 euros.





Avlo @ep





El nou servei de Renfe, les circulacions diàries es podran ampliar al llarg de l'any en funció de l'evolució de la demanda, té parades a totes les ciutats del Corredor Nord-est: Madrid, Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres.





Amb aquest nou servei, Renfe pretén facilitar l'accés de l'alta velocitat a tots els segments de la població. Els viatgers disposen d'una flota de trens equipats amb wifi a bord per accedir al servei PlayRenfe, així com de màquines vending per al servei de restauració.





Amb l'entrada en servei de Avlo, Renfe oferta en l'actualitat un total de 40 trens diaris (20 per sentit) i 16.000 places per viatjar entre Madrid i Barcelona tant en AVE com a Avlo.