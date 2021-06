Catalunya alerta d'una incidència molt elevada de casos "en forma d'ona"

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertat aquest dimecres d'una incidència de casos positius de coronavirus molt elevada a Catalunya que, després de 15 dies de pujada, s'està produint "en forma d'ona".





Josep Maria Argimon @ep





"La situació epidemiològica és preocupant", ha lamentat el conseller en roda de premsa en què ha reiterat que la infecció s'està produint en grups d'edats joves i, especialment, en grups en els quals no hi ha persones vacunades encara o en percentatges molt baixos.





Una diferència "clau" per a Argimon amb altres onades de la pandèmia és que afecta sobretot a persones per sota de 50 anys pel que, de moment, no està tenint afectació assistencial amb casos de malaltia greu i ingrés en unitats de cures intensives ( UCI).





Així mateix, ha advertit que l'increment de la infecció sí que afecta l'activitat dels centres d'atenció primària (CAP), per la qual cosa té una repercussió "important i directa" sobre la campanya de vacunació.





Dimarts passat, per exemple, el departament estima que Catalunya va registrar al voltant de 5.000 positius nous a partir d'un model que utilitza el nombre de test d'antígens ràpids (TAR) positius en persones simptomàtiques: "No és una banalitat", ha lamentat el conseller.





D'aquesta manera, ha demanat "un punt més de responsabilitat" a la ciutadania que ha titllat de molt necessari davant la necessitat de seguir vacunant molt per incrementar la immunitat de la població enfront deñ Covid-19.





RESTRICCIONS





Argimon ha precisat que aquest dimecres es reunirà el comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) sense "cap previsió" de fer marxa enrere en la desescalada perquè de moment no hi ha hagut afectació assistencial derivada de l'increment de la infecció.





"L'indicador clau és el de les UCI", ha explicat el conseller, que ha aclarit que el sistema sí que està en tensió davant l'augment de les xifres de positius, sobretot en l'atenció primària, però ha reiterat que espera no haver de fer marxa enrere amb les restriccions.





De fet, el conseller ha argumentat que segueixen "molt de prop" el que passa al Regne Unit perquè van amb 20 dies d'antelació: han registrat un gran augment de casos a causa de la variant Delta però sense afectació hospitalària ni en mortalitat.





VARIANT DELTA





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha exposat que a principis de juny la variant Delta representava més del 30% de les mostres de coronavirus seqüenciades pel que ha previst que la setmana que ve ja sigui la predominant.





Cabezas ha explicat que aquesta variant té "implicacions" pel que fa a la simptomatologia i la transmissibilitat pel que ha reivindicat la importància de tenir la pauta completa de la vacunació amb les dues dosis.





ACTUALITZACIÓ





La secretària ha destacat que han actualitzat el procediment d'actuació davant de casos d'infecció i inclouen els símptomes similars al constipat com esternuts i congestió nasal amb mucositat aquosa, entre altres, que genera la variant Delta.





A més, el nou protocol contempla que les persones correctament vacunades no han de fer quarantenes, encara que se'ls recomana realitzar-se una PCR els dies zero i set a l'exposició: "És un gran avantatge d'estar vacunats", ha subratllat Cabezas.





Amb la nova actualització de departament no recomana la realització de tests serològics pel diagnòstic ni després de les vacunació, així com recomana la vacunació en dones embarassades.