Agatha Ruiz de la Prada recorda emocionada a Mila Ximénez una setmana després de la seva mort

En un gran moment professional en què no deixa de collir reconeixements, Agatha Ruiz de la Prada ha rebut a la capital el premi 'Inspiring', amb el qual la Fundació Inspiring Girls ha reconegut el seu paper inspirador per a les nenes i la seva tasca per aconseguir la igualtat real amb el seu talent, la seva dedicació i el seu compromís personal, tot un exemple per a les futures generacions.





Agatha Ruiz de la Prada @ep





Elegantíssima i molt estiuenca amb un mini vestit de la seva signatura en color blau cel amb unes originals i voluminoses mànigues bollades estil acordió de ratlles vermelles i blanques, la dissenyadora ha recordat emocionada a la seva amiga Mila Ximénez quan es compleix una setmana de la seva mort. -





"Estic una mica millor que la setmana passada, que va ser horrible", explica la dissenyadora a Chance. "Jo l'admirava molt però la il·lusió que em va fer va ser que es posés tants vestits meus i tan generosament, una cosa fabulosa, era la que més venia, es posava un vestit ella i s'esgotava a l'acte. El pitjor és que mai sabia quin s'anava a posar, podria haver produït més ", lamenta Agatha.





"La desfilada que vam fer juntes, va ser meravellós, la bomba, ella estava tan contenta, va ser tan bonic ... aquesta és la foto meva que més ha sortit en la història", ha recordat la dissenyadora a l'ésser preguntada pel moment més especial que ha viscut amb Mila.