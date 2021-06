Almenys 233 persones han mort per l'onada de calor a Canadà, que ha arribat als 49,5 graus

Les autoritats del Canadà han alertat que més de 200 persones han mort a causa de la forta onada de calor que colpeja el país després que aquest dimarts es registressin temperatures rècord de fins a 49,6ºC a la localitat de Lytton, a la província de Columbia Britànica, la més afectada.





La forta calor que afecta la zona occidental de país des del passat divendres ha provocat la mort de al menys 233 persones en aquesta regió, el que supera les 130 defuncions registrats durant l'últim període d'altes temperatures.





Bandera de Canadà @ep





Armel Castellan, portaveu de a l'agència de meteorologia de país, ha expressat que es troba "sense paraules" davant els esdeveniments, si bé ha admès que era d'esperar que la calor "resultés mortal", segons informacions de la cadena CBC.





Les autoritats locals han advertit d'un significatiu augment dels decessos des de divendres. A la ciutat de Vancouver s'han registrat fins al moment prop d'un centenar de morts sobtades des que va començar l'onada de calor.





La Reial Policia Muntada del Canadà ha indicat en un comunicat que han rebut més de 25 trucades sobre possibles morts sobtades durant les últimes 24 hores, la majoria d'elles de gent gran. En anteriors ocasions, la mitjana diària de morts per la forta calor era de cinc persones aproximadament.





Els ancians, nens, treballadors i persones sense llar són els que més risc corren davant la forta onada de calor. Així, les extremes temperatures han provocat un augment de les trucades als serveis d'emergència a Columbia Britànica. Entre divendres i dilluns al matí s'han produït unes 239 trucades d'aquest tipus.





El perill s'intensifica davant la falta d'un descens de les temperatures nocturnes, el que implica a més un augment de la demanda energètica per a l'ús de ventiladors i aire condicionat.





Dimarts va ser el tercer dia consecutiu que Lytton ha batut el seu rècord de temperatura després d'arribar el diumenge i el dilluns els 46,6 i 47 graus centígrads. Abans d'anotar aquests màxims la major temperatura registrada al país havien estat de 45ºC el 1937 a Midale, a la província de Saskatchewan.





"Vancouver mai ha experimentat una calor com aquest i, lamentablement, desenes de persones estan morint", ha lamentat el portaveu de la Policia de Vancouver, Steve Addison, que ha afegit que els agents estan fent "el possible" per dur a terme la seva tasca, però es troben "a el límit".