Segons denuncia en un tweet SFP- FEPOL, Sindicat de Funcionaris i Policies, la manca d'uniformes al municipi fa que les dotacions policials locals hagin d'emprar roba no adient com texans en ple estiu.



Així com succeeix a la Palma de Cervelló i com que una imatge val més que mil paraules. Aquí l'instantània dels texans amb què patrulla la Local.

@SFP-FEPOL