Detinguda l'espectadora que va provocar la caiguda massiva al Tour de França

La espectadora que va provocar amb una pancarta la caiguda massiva de diversos ciclistes a la primera etapa d'el Tour de França, disputada entre Brest i Landerneau sobre 197,8 quilòmetres, ha estat detinguda per la policia francesa per aclarir els fets.





Segons la RTL, la sospitosa hauria estat detinguda i posada a disposició de les autoritats a Landerneau, i s'enfronta a una investigació formal per un possible delicte de danys, processable a França amb un any de presó i una multa d'uns 15.000 euros.





El dissabte 26 de juny, durant la primera etapa del Tour, una espectadora que agitava una pancarta d'esquena a l'escamot, dins de la carretera, va ser colpejada pels ciclistes i va provocar la caiguda de molts corredors a 45 quilòmetres de la fin.





Equips mèdics atenent els ciclistes accidentats @ep





Es va obrir llavors una investigació per lesions no intencionals amb discapacitat no superior a tres mesos per violació manifestament intencionada d'una obligació de seguretat o precaució.





Després d'estar en crida i cerca, la dona ja ha estat detinguda per declarar davant les autoritats. Fruit de la seva acció, diversos ciclistes van patir lesions i alguns, com el català Marc Soler (Movistar Team), van haver de retirar-se i es plantegen denunciar-la.