Almenys 800 persones han rebut vacunes de Covid-19 falses a Uganda

Vacuna Covid-19 @ep





A el menys 800 persones van rebre vacunes contra el COVID-19 falses entre el 15 de maig i el 17 de juny a la zona metropolitana de Kampala, la capital d'Uganda, segons ha informat el director de la Unitat de Vigilància de Salut, Wallen Naamara.





En roda de premsa, Naamara ha detallat que els sospitosos, entre els quals s'inclou un metge --actualment fugit-- van enganyar a les persones i els van inocular un fàrmac fals. Alguns dels receptors han mort en el marc de la segona onada de contagis de COVID-19 al país africà.





Naamara ha relatat al diari ugandès 'Daily Monitor' que les persones inoculades no han de preocupar-se perquè hi ha la possibilitat que els autors de l'estafa, per la qual ja han estat detingudes dues infermeres, fessin servir aigua que van col·locar en ampolles robades.





Segons la informació recollida pel citat diari, les autoritats ugandeses van aplanar el 17 de juny un vacunatorio situat a la zona de Nakawa, a Kampala, i van trobar que les infermeres estaven cobrant a la ciutadania entre 100.000 i 200.000 xílings ugandesos (entre 23 euros i 47) per cada dosi de la vacuna.





Fins al moment, Uganda, amb més de 40.000 contagis i 300 morts, ha administrat unes 854.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, amb més de 4.000 persones amb la pauta completa.