El Comitè d'Empresa de l'Ajumament de Barcelona denuncia a l'exgerent de Serveis Socials per presumpta prevaricació

Treballadors del Serveis Socials/ @EP





Aquest dimecres 30 de juny la Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat una querella contra "la Gerent de l’IMSS, L. C en el moment dels fets denunciats, imputant-li un delicte de prevaricació administrativa i malversació de caudals públics".







El motiu principal d'aquesta querella ha estat segons el Comitè "l'atorgament de gratificacions de manera pressumptament arbitraria per part d'aquesta gerència i en execució el departament de RRHH, sense compartir-ho amb la part social i sense criteris ni registres objectius publicitats amb anterioritat". Suposadament s'han beneficiat d'aquestes gratificacions prop de "123 treballadores d'una plantilla de 1104 persones, la major part de les quals al sol·licitar els llistats de les persones gratificades, són càrrecs directius o de gestió".







Mitjançant un comunicat el Comité referma la seva "ferma oposició i denúncia al pagament de gratificacions disfressades com hores extres, sense establir unes bases sòlides que, amb transparència i criteris objectius i objectivables, permetés a qui ho pogués demostrar accedir a les mateixes gratificacions en igualtat de condicions".







A tot això s'afegueix continuen dient "des del tercer més de la pandèmia (maig 2020), i en les reunions que es van tenir per part dels sindicats amb aquest Institut, la part social va demanar una gratificació per a totes les professionals que han estat atenent i suportant els efectes crítics que ha generat aquesta pandèmia, sobretot en els factors socioeconòmics i laborals, que ha afectat al nivell d'empobriment, aïllament , salut i situacions de necessitats socials de la ciutadania de Barcelona, sense que s'hagi contemplar per part de l'IMSS aquesta demanda com un acte de justícia i reconeixement equitatiu per l'esforç que varen realitzar totes les treballadores de l'IMSS i que es considerava paritària amb els sistemes de salut de la mateixa comunitat autònoma, considerats tots com SERVEIS ESSENCIALS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA".





Des de el Comité d'Empresa expresen que no volen "deixar impune una acció que considerem injusta, arbitrària i sense fonamentació sòlida, que vulnera els drets de totes les treballadores que han destinat els seus recursos personals i materials a fer la feina pública encomanada per atendre la ciutadania en aquesta situació de crisi" per la qual cosa afirmen "demanem la penalització pertinent en base al delicte de prevaricació administrativa i malversació de caudals públics, perquè no torni a passar mai més, perquè es valori el conjunt de la plantilla municipal en els moments que toca fer-ho amb les mesures públiques i pactades amb la part social i perquè no quedin les gestions administratives arbitràries sense ser penalitzades".