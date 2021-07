La cultura, "tocada i enfonsada", després d'un any de pandèmia

@EP





La cultura ha estat sens dubte un dels sectors que més ha patit, si no és el que més, l'impacte de la pandèmia. L'àmbit cultural ja venia d'un passat poc esperançador en el camp econòmic a Catalunya i l'arribada de la covid-19 ha sigut el detonant per acabar d'enfonsar a aquells que tenien les ganes, però no els diners per tirar endavant.





Aquesta és la conclusió que ha quedat demostrada a l'Informe anual sobre l'estat de la cultura que ha presentat el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) aquest dimecres a la tarda a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i a la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga.





Les xifres de l'informe són contundents. Un 30% dels treballadors de la cultura van perdre la feina o patir un ERTO el 2020, la demanda cultural presencial va patir un retrocés del 68%, i un 13% de les organitzacions culturals no van superar el confinament i van tancar.





Així doncs, aquesta la radiografia mostra que el sector s'ha vist plenament perjudicat durant tot l'any passat, encara que amb les noves mesures i el ritme de vacunació accelerat aquells que han pogut "sobreviure" estan remuntant.





L'AFECTACIÓ DE LA COVID-19 ALS SECTORS ARTÍSTICS I CULTURALS





Si ens fixem en l’afectació de la crisi sanitària en els sectors artístics i culturals, el CoNCA s'ha basat en dues fonts. D’una banda, durant el darrer trimestre del 2020, el Departament de Cultura i el CoNCA van realitzar un estudi en què s’analitzava l’impacte econòmic de la pandèmia en els sectors culturals. Aquest treball tècnic xifrava que dels 4.475 milions d’euros facturats el 2019 es va passar a 3.387 milions d’euros el 2020, el que representa en un 24% les pèrdues d’ingressos del conjunt dels sectors culturals catalans durant el 2020.





El dany, seguint el mateix estudi, ha estat desigual en funció del subsector. Les arts escèniques són les que s'han vist més afectades i han rebaixat un 72% la seva facturació, mentre que l'audiovisual i els videojocs "només" han patit un davallada del 15%.





D'altra banda, l'Informe ha incorporat les impressions més recents sobre l'afectació i perspectives de futur del mateix sector, extretes de dos qüestionaris: un quantitatiu, en el qual han participat 528 organitzacions i 656 persones treballadores de la cultura, i un segon qualitatiu, que ha comptat amb 32 associacions representatives, 11 experts culturals i 9 directors d’equipaments culturals.







D'aquestes respostes, el CoNCA ha extret que una vegada va finalitzar el confinament un 13% de les organitzacions dedicades a la cultura no van poder reprendre l'activitat i van haver de tancar. Ara bé, el document també compta que un 60% de les organitzacions va tirar endavant però només de manera presencial.





LA RECUPERACIÓ SERÀ EL 2022





L’esperança, segons l'estudi, està posada en què durant el segon semestre de l’any es doni un retorn progressiu de l’activitat gràcies a la recuperació dels aforaments i al retorn de l’activitat en espais públics. En qualsevol cas, l’any 2021 servirà, com a molt, per mantenir les estructures en funcionament, i la recuperació s'espera més aviat pel 2022, segons els enquestats.







Tot i això, el futur que la institució recull a l'informe augura que serà un 2021 complicat pel 60% d'empreses que han superat la covid-19. Segons la previsió del CoNCA, el 44% de les organitzacions preveuen una recuperació lenta i el 34% entreveuen fortes afectacions o, directament, el cessament de les activitats.





UN 20% DELS TREBALLADORS DEL SECTOR SENSE FEINA



El teixit laboral també s’ha vist fortament afectat. Un 20% de les persones treballadores de la cultura s’han quedat sense feina a causa de la pandèmia, mentre un 10% han estat o continuen estant en ERTO i un 42 % han vist com se’ls reduïa la feina a causa de la pandèmia.





L’aturada de l’activitat també ha implicat els creadors que, malgrat haver pogut continuar amb la seva activitat, han vist com es demoraven les presentacions de les seves obres, els llançaments dels seus llibres, l’estrena de les seves propostes escèniques o audiovisuals o el llançament dels seus nous àlbums.







L'ACTUACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS, SUSPESA PELS ENQUESTATS



La puntuació que han obtingut les administracions públiques en la seva acció per fer front als efectes de la covid-19 ha estat tan sols valorada amb un 1,8 en una escala entre 0 i 5, tal com indica l'enquesta als sectors culturals, encara que la despesa en cultura de les administracions ha ascendit a 1.054 milions d’euros el 2020, 5 més que el 2019. D'aquesta manera, la percepció general és un "gran suspens", ja que com apunta l'informe "les administracions han treballat amb improvisació, descoordinació i amb pocs recursos aportats en comparació amb la magnitud de la pandèmia".





Amb tot, es valora molt positivament la proximitat que la Conselleria de Cultura ha mostrat amb els sectors culturals durant la crisi de la covid-19, per tal de planificar línies de treball futur estables i amb objectius concrets. Del Ministeri de Cultura hi ha una percepció generalitzada que ha destinat pocs recursos al rescat dels sectors i que han arribat tard. Pel que fa a les administracions locals, hi ha queixes d’haver estat poc al costat dels agents culturals i de ser porucs davant la presa de decisions.





MESURES D'ACTUACIÓ RECOMANADES



El CoNCA proposa al seu informe un seguit de mesures d’actuació, començant per un acord nacional per la cultura que estableixi "normes clares i comprensibles" que aportin seguretat a les decisions que han de prendre els agents dels sectors culturals. Una altra mesura és la creació d'un pla d’estímul de la demanda i una intervenció "d’urgència" per mantenir l’estructura cultural existent. Com reclama el mateix sector, el CoNCA també demana un acord entre administracions que aclareixi "qui és responsable de què, i com cooperen per no deixar buits ni fer solapacions" en les seves actuacions.



L’Informe recull en el seu epíleg altres temes que abans de l’inici de la pandèmia centraven l’atenció de la política cultural. Entre els més urgents es troba l’impuls legislatiu en els àmbits de la protecció del patrimoni cultural català, la cultura popular i l’associacionisme (amb lleis que daten del 1993), la nova Llei de museus proposada en el Pla de Museus 2030 i la Llei del cinema, "que ha quedat obsoleta". Cal desenvolupar també el contingut de la declaració de la cultura com a bé essencial, promulgada el 2020, resol l'entitat.



També es fa referència al Cens d’artistes i el dels professionals vinculats a la cultura, impulsat a finals del 2020 pel CoNCA i el Departament de Cultura, com a eina per identificar els límits de la creació cultural i quantificar les persones que viuen del seu treball creatiu. Finalment, el CoNCA fa memòria al Govern sobre el compromís adquirit recentment en acord de Govern d’elevar un 2% el total del pressupost de la Generalitat destinat a la cultura en un període màxim de quatre anys.