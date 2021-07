Arriba la fi de les pessetes i 1.514 milions d'euros a l'antiga moneda segueixen sense canviar-se

El Banc d'Espanya ha deixat de canviar aquest dimecres pessetes a euros, de manera que avui és l'últim dia en què es podrà bescanviar l'antiga divisa espanyola, sense necessitat més de sol·licitar cita prèvia, tot i que tindran prioritat les persones que sí que l'hagin demanat.





Antigues pessetes @ep





Els bescanvis es podrà realitzar a la seu central del Banc d'Espanya (C / Alcalá, 48) o a qualsevol de les 15 sucursals que té l'organisme en tot el territori nacional (la Corunya, Oviedo, Bilbao, Barcelona, Valladolid, Saragossa, Palma de Mallorca, Badajoz, València, Alacant, Múrcia, Sevilla, Màlaga, Las Palmas de Gran Canària i Santa Creu de Tenerife).





Per agilitzar les operacions, el Banc ofereix un "sistema ràpid" de lliurament de les pessetes per recompte i abonament posterior al compte corrent que assenyali el ciutadà que sol·liciti el canvi.





Es poden canviar tots els bitllets i monedes emesos amb posterioritat al 1939. Per als bitllets emesos entre 1936 i 1939, durant la Guerra Civil, cal que els experts de Banc d'Espanya realitzin una anàlisi prèvia.





Els espanyols conservaven fins al mes de maig un total de 1.584 milions d'euros de l'antiga moneda nacional sense canviar, una xifra que equival a 263.555.000 de pessetes.





Segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya, i tot i que han passat més de 18 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven al maig encara 132.942.000 de pessetes en bitllets (799 milions d'euros) i 130.613 milions de pessetes en monedes (785 milions d'euros).

UNA MITJANA DE 170 EUROS PER ESPANYOL





La quantitat mitjana de bescanvi de pessetes que han portat a terme els espanyols és d'uns 170 euros per persona, sent l'import molt més gran en el cas de bitllets que en el de monedes, segons ha assenyalat la directora general d'Efectiu i Sucursals del Banc d'Espanya, Concha Jiménez, en una entrevista.





"La quantitat que quedarà finalment per canviar dependrà de l'actitud de cada un dels ciutadans, però estem parlant que el bescanvi majoritari s'ha fet ja durant els últims anys", ha assenyalat Jiménez.





Cal recordar, que el tipus de canvi és d'un euro per cada 166,386 pessetes. No es tindrà en consideració per al seu canvi aspectes com l'antiguitat o l'estat dels bitllets i monedes de pesseta.





Com a norma general, es canviaran tots els bitllets i monedes posteriors a l'any 1939. En el seu cas, els emesos entre 1936 i 1939 també poden ser objecte de canvi després de ser analitzats pels experts de Banc d'Espanya. Es denegarà el canvi d'aquells bitllets que presentin

una superfície igual o inferior al 50% del bitllet.





El Banc d'Espanya reemborsarà les monedes autèntiques, incloses les deteriorades, que siguin reconegudes com a tals per les màquines utilitzades a aquests efectes i podrà denegar el canvi de les que hagin patit alguna alteració derivada d'un procés industrial o mecànic.





Un cop canviats, la directora general d'Efectiu i Sucursals del Banc d'Espanya ha assenyalat que els bitllets es trituren i les monedes es fonen per després reciclar el metall un cop fos.