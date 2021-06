Sánchez defensa votar "entre tots" el futur de Catalunya

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres que és partidari que es voti el possible acord que s'assoleixi per resoldre l'anomenat conflicte català. A continuació ha afegit sense concretar que han de ser tots els espanyols els que decideixin "junts" sobre "el que hagi de ser Espanya i el que hagi de ser Catalunya".





"Hem de decidir-ho entre tots", ha sentenciat durant el seu torn de rèplica en el debat al Congrés sobre els indults que el Govern va concedir fa una setmana als condemnats per l'1-O, en concret, en resposta a la diputada de la CUP Mireia Vehí, que ha tornat a reclamar un referèndum d'autodeterminació.





Referent a això, Sánchez ha volgut aclarir que ell no ha negat "que la ciutadania catalana hagi de votar" però que el que vol el Govern és un acord, i que "es voti" aquest acord. "No es voti un enfrontament. Això és una cosa que no podem acceptar", ha afirmat.





Sánchez s'ha dirigit als independentistes, i també a la dreta, per demanar-los que abandonin les posicions "maximalistes" i poder avançar així per superar el conflicte. "És més intel·ligent fer política, no instal·lar-se en posicions maximalistes sinó arriscar-se que a un li diguin traïdor aquells que s'oposen a qualsevol tipus de convivència, d'acord i de diàleg", ha respost al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián.





MOLT CRÍTIC AMB LA POSTURA DE CASADO





No obstant això, a qui més s'ha dirigit Sánchez en la seva rèplica -més de mitja hora- ha estat al líder del PP, Pablo Casado, a qui ha criticat durament per la seva postura davant els indults i el conflicte català en general.





En concret, l'ha acusat de no respectar "ni al Rei", de no representar als catalans ni tenir una proposta per solucionar el conflicte i d'incomplir "cada dia" la Constitució per "obstaculitzar" la renovació dels òrgans constitucionals.





A més, el president de l'Estat ha denunciat l'ús de la "infame policia patriòtica" per part de l'anterior govern de PP "per encobrir els seus propis delictes mentre fabricava altres imaginaris contra els seus oponents polítics", en lloc de buscar solucions per acabar amb el conflicte a Catalunya. En aquesta línia, el cap de l'Executiu ha retret al líder del PP que segueixi sense tenir una solució o una proposta alternativa per resoldre el conflicte. "Sentim xafogor en comprovar el nivell de desvergonyiment a què van arribar en l'atropellament de la llei quan governaven", ha exclamat.





I ha anat més enllà, en assenyalar a l'exsecretària general de PP, María Dolores Cospedal, imputada en el "cas Kitchen". "No obren ni tan sols expedient a Cospedal. Què és el que han d'ocultar? Què és el que temen?", S'ha preguntat.





Sánchez ha aprofitat també per retreure al PP que "obstaculitzi" la renovació dels òrgans constitucionals i ha advertit que si "continuen amb el bloqueig també al Tribunal de Comptes" es podria inferir que Casado presideix un partit que "incompleix la Constitució tots els dies". "La incompleixen tant com diuen defensar-la", ha sentenciat.





TRIBUNAL DE COMPTES ENTRA AL DEBAT



En aquest punt, Sánchez ha volgut deixar clar el "màxim respecte institucional" de Govern a la feina del Tribunal de Comptes, davant les peticions dels independentistes perquè intercedeixin davant les previsibles multes contra més de 40 exalts càrrecs de la Generalitat per malversació en la seva estratègia d'acció exterior.





A més, ha recordat que els expedients encara no estan resolts, que no cap per tant posicionar-se sobre ells encara, i que a més aquesta resolució es podrà recórrer després davant els tribunals. Aquesta resolució la tramitarà "una exministra de l'expresident José María Aznar", en al·lusió a Margarita Mariscal de Gante, la jutgessa que és consellera del Departament Segon d'enjudiciament del Tribunal de Comptes a què per torn li va correspondre aquest assumpte. "Després parla de despolitització", ha criticat.





El president de Govern també ha fet un repàs de la poca representació que té el PP a Catalunya en els ajuntaments, al Parlament i l'escassetat de diputats que representen a Catalunya al Congrés. Fins i tot ha assenyalat que la candidata per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va aconseguir l'escó "pels pèls".





Segons Sánchez, el PP utilitza Catalunya "com a moneda de canvi per recollir una trista collita de vots a la resta d'Espanya", encara que ha afegit que "això encara està per veure que sigui així", i li ha dit a Casado que no representa als constitucionalistes catalans perquè no té cap projecte per a Catalunya, ni ara, ni fa 10 anys.





Fins i tot ha retret a Pau Casado que el seu partit no respecti ni al Rei i l'ha acusat d'apropiar-se la Constitució. Per això li ha advertit: "No s'apropiïn d'Espanya, de la Constitució, de la Prefectura d'Estat, de la bandera o de la raó".





VOX I LA SOLUCIÓ DEL GENERAL ESPARTERO





Al líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez li ha preguntat si el que vol per a Catalunya és la mateixa solució que defensava el general Espartero, sobre "que cal bombardejar Catalunya pel bé d'Espanya cada 50 anys".





"Restant als que no pensen com vostè, amb la complicitat de PP, el que fan és reivindicar un passat que a Espanya mai tornarà", ha avisat, abans de denunciar que Vox no comprèn el que significa la paraula pàtria, però sí que que significa "repressió i" privilegis"."Jo no concebo la pàtria si no hi som tots en ella", ha sentenciat.