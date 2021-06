La justícia ha d'aprovar en uns dies el cessament de la recerca de Tomàs Gimeno i la seva filla Anna

@EP





L'autoritat judicial que investiga el cas de les nenes Anna i Olivia presumptament assassinades pel seu pare a Tenerife s'autoritzarà en els pròxims dies el cessament de les operacions de rastreig del vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño. Tant la instructora com el responsable d'operacions de l'embarcació, han arribat a la conclusió que és "impossible" continuar amb el rastreig davant l'escarpat terreny submarí.





La magistrada titular de Jutjat de Violència sobre la Dona número dos de Santa Creu de Tenerife, òrgan competent per a la investigació del cas, ha pres aquest dimecres aquesta decisió, després d'haver rebut un informe del responsable d'operacions del vaixell que qualifica de "completament inabordable "l'exploració a la zona on hipotèticament podrien localitzar-se nous resultats.





Segons recull l'informe tècnic, en el transcurs de la recerca, la policia judicial va poder recopilar i analitzar nova informació, i el seu resultat va ser descobrir que a la llarga deriva que va tenir l'embarcació després de la pèrdua de senyal del mòbil, durant un curt període de temps, els seus motors van tornar a funcionar i va realitzar una navegació d'uns tres minuts. Així, "el punt on va parar de nou els motors es converteix en el punt més probable on Tomás hagués pogut llançar-se a la mar".





NOVA ÀREA DE RECERCA





A partir d'aquest punt es dissenya una nova àrea de recerca, centrant-la sobre aquest mateix punt al voltant de 500 metres i es delimita la línia de deriva establint un carrer de 500 metres d'amplada, 250 a cada costat d'aquesta, sobre la qual cercar.





La deriva comença en les coordenades 28 ° 22.7153 'N i 016 ° 12.6818' W i amb un rumb a l'220º.

Mitjançant l'ús del robot submarí es van realitzar 1 76 línies i trànsits quedant delimitat el polígon entre les coordenades 28 ° 22.9026 'N 016 ° 13.1761' W i 28 ° 22.2693 'N 016 ° 12.4063' W, amb una distància total recorreguda de 60.006 metres i una superfície explorada de 611.903 metres quadrats.





Aquesta línia de deriva va ser presa com a base, i l'exploració es va anar estenent a banda i banda.

En les posicions 28 ° 22.6342 'N 016 ° 12.8263' W i 28 ° 22.6570 'N 016 ° 12.8174' W van aparèixer dos biberons de busseig que es va poder verificar que pertanyien a Tomás Gimeno.





Aquest tipus d'ampolles dóna un subministrament d'aire molt limitat, i s'especula amb la possibilitat que els utilitzés en el seu intent de suïcidi per assegurar que aconseguia la profunditat necessària per no tenir marxa enrere, recull el document.





Entorn de la zona d'aparició dels biberons, es van establir línies de recerca separades de cinc metres per poder tenir la certesa que a la zona no va quedar cap objecte, per petit que fos.





D'aquesta manera, es va buscar també per si apareixia i el cinturó de ploms el que confirmaria que va quedar a la deriva, però no va poder trobar-se.





EL COS S'HA POGUT DESPLAÇAR





A causa de les corrents en el fons, no es pot assegurar que un cos llastrat amb un cinturó de busseig no es desplaçaria rodant podent arribar a un lloc no determinat i, per tant, fora de la capacitat de recerca de què disposa el vaixell.





No tenint ja noves pistes s'ha procedit a continuar buscant sobre la línia de deriva i s'han realitzat 35 línies perpendiculars a la mateixa amb una separació de 20 metres.

Això es correspondria amb una deriva de 35 minuts podent-se assegurar al 100% que el cos no es troba en aquesta zona i ja s'han cobert 700 metres de la deriva.







A partir d'aquest punt, el fons canvia considerablement passant de ser una zona idònia per a la recerca a tot el contrari i es converteix en una zona molt escarpada amb gran quantitat de barrancs i esquerdes.





Per facilitar la recerca s'han traçat línies longitudinals amb la mateixa trajectòria que la deriva, ja que així es fa menys dificultós l'avanç. No obstant això, en dues ocasions s'han produït enganxalls seriosos de l'umbilical amb les roques del fons, i en una d'elles va ser necessari gairebé una hora per poder alliberar-se. Segons els perits, és una "zona crítica" per poder operar el vehicle submarí per l'"altíssim risc" de pèrdua.





A més de la perillositat per al vehicle, l'orografia fa que la recerca sigui bastant menys eficaç, ja que per la quantitat d'esquerdes i barrancs i la profunditat, de vegades de centenars de metres, no permeten assegurar en absolut que a les zones ja mirades no estigui el cos de Tomàs o algun altre objecte procedent de l'embarcació.





Bàsicament es complica molt, ja que es passa de treballar en dues dimensions i sobre una superfície definida a treballar en tres i en condicions molt difícils.





POSSIBILITATS MOLT BAIXES





De fet, apunta que un cop passats els primers minuts després de la parada del motor, que sí que es considera un punt on pogués haver saltat a la mar, a la resta de la deriva existeixen les mateixes probabilitats en qualsevol dels seus punts, sent aquesta més molt baixa. "El més probable", assenyala, és que saltés a la zona d'aparició dels biberons i posteriorment ho arrossegués el corrent.





La longitud de la deriva s'estima en 14 quilòmetres i l'avanç d'exploració del robot submarí seria d'una línia perpendicular per hora a les millors zones, el que equival a 20 metres d'avanç per hora. Així, l'exploració dels 14 quilòmetres de deriva amb aquest mètode és "completament inabordable", precisa l'informe, que assenyala també que si bé per buscar en zones més localitzades el robot és l'eina ideal, no ho és quan es tracta de zones molt àmplies i tan poc delimitades.





A conseqüència de l'anterior informe, i després entrevista personal amb el responsable d'operacions del vaixell i amb els responsables policials de la investigació, s'ha arribat a una conclusió unànime, que és la impossibilitat de continuar amb les tasques de recerca, detallen des del TSJC. Per això, la magistrada instructora de dictar en els pròxims dies resolució per la qual autoritzarà al vaixell Angeles Alvariño al cessament de les actuals operacions.