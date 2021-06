El Liceu es rendeix a Sebastián Yatra: així ha estat el concert a Barcelona

@Marina Márquez





Després d'un any de pandèmia hi havia ganes de tornar a ballar. Al Liceu estava tot a punt perquè fos una gran nit i el cantant i compositor colombià, Sebastián Yatra, ho va posar tot de la seva part perquè així fos.







Amb un "sold out" en tota regla, Yatra ha pujat aquest dilluns a l'escenari de l'emblemàtic Gran Teatre de Liceu, en el marc del Suite Festival 2021. El cantant ha enamorat a l'espectador català tot just començar el show amb un "hola Barcelona, hola Catalunya!" que ha agitat més a un públic ja impacient i emocionat per tornar a vibrar amb la música del colombià.





El concert, que ha començat uns minuts més tard de les 21:00 amb el ritme de la cançó "Boomshakalaka", ja augurava una festa llatina en la qual s'ha implicat tothom, cos de ball inclòs. El colombià no s'ha fet de pregar i amb "Traicionera", el tema amb el qual es va donar a conèixer, ha posat al públic més fidel de peu.





Després d'aquesta enèrgica arrencada, l'espectacle ha continuat en un format acústic, amb cançons com "Adiós", "A Partir de Hoy" o "TBT", en les quals l'artista ha mostrat la seva faceta més sensible.





El moment més especial ha estat quan Yatra ha presentat la cançó "Un Año" amb la qual ha volgut tenir un record a totes aquelles persones que "ja no són entre nosaltres", ha explicat. La sorpresa ha arribat quan el colombià ha canviat la lletra del tema del castellà al català, evocant a la col·laboració que va fer amb el disc de La Marató en l'edició de l'any passat dedicada a la covid-19.





@Marina Márquez





Finalment, el xou ha acabat amb els temes més destacats de l'artista, entre els quals es troben "Robarte un beso", "Chica Ideal" i "No Hay Nadie Más". Amb aquest últim, el Liceu complet ha corejat la cançó mentre s'il·luminava tot el teatre amb les llanternes dels mòbils.





La cirereta del concert ha estat el recent gran èxit de l'artista al costat de Myke Towers, "Pareja del año", número u en les llistes més importants de país i amb el qual han aconseguit el doble disc de platí a Espanya i als Estats Units .





Sebastián Yatra, amb 26 anys camí als 27, és un dels artistes colombians més coneguts a nivell internacional i s'ha consolidat com a cantant en el sector de la música llatina actual. Ha fet col·laboracions amb "Cali y El Dandee", "Danna Paola" i "Aitana", entre d'altres, i ha estat guardonat en els últims anys amb dos MTV Millennial Awards, 3 MTV Europe Music Awards i 4 Latin American Music Awards.