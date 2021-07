Renfe inaugura el seu sistema de tarifes a la carta per AVE i Llarga Distància

@EP





Renfe estrena aquest dijous, 1 de juliol, un nou sistema de compra de bitllets que canvia les actuals tarifes i classes dels seus serveis AVE i Llarga Distància, amb l'objectiu d'oferir als clients una major personalització del viatge amb noves opcions a la carta i que redundarà també en una baixada de preus.





Per exemple, el preu d'un viatge en AVE de Madrid a Barcelona sense descomptes especials partirà de 27,25 euros, davant la tarifa més barata que es pot trobar ara i que part de 32,65 euros, fet que suposa un descompte del 16,5%.





De la mateixa manera, un viatge en AVE de Madrid a València partirà d'un preu de 18,5 euros, en contrast amb els 22,15 euros actuals, mentre que un trajecte entre la capital i Sevilla costarà, en la versió més barata i amb un menor nombre de serveis, 19,25 euros, enfront dels 23,15 euros d'ara.





Les noves tarifes seran 'Bàsic,'Tria' i 'Prémium', a partir de les quals es podrà configurar el viatge definitiu en funció del que el client demani, com l'elecció de seient 'estàndard' o 'confort', desapareixent les actuals 'Turista' i 'Preferent', encara que en la pràctica segueixen diferenciant-se.





La tarifa bàsica, la més econòmica, inclou seient estàndard i no permet al principi canvis, anul·lacions o elecció de seient, però els interessats podran adquirir aquestes opcions amb posterioritat.





La segona de les tarifes, 'Tria', que Renfe defineix com la "tarifa estrella" ja que és la més configurable, permetrà triar el tipus de seient, serveis de restauració, millorar les opcions de canvis i anul·lacions o comprar bitllet per a les mascotes.





La 'Prémium', dirigida a viatgers que demanen comptar amb el major ventall de possibilitats, tindrà tots els serveis addicionals inclosos, entre ells portar a una mascota o el seient 'confort' per defecte.





POLÍTICA DE DESCOMPTES



Els descomptes no només s'aplicaran, com fins ara, a les tarifes més cares, sinó a qualsevol d'elles, de manera que els preus seran a partir d'ara sensiblement més barats per la gent gran, nens i joves que tinguin drets a descomptes addicionals.





D'aquesta manera, el millor preu, per exemple per a titulars de la Targeta Daurada, partirà de 20,45 euros per a un viatge entre Madrid i Barcelona, davant el preu de 65,35 euros que ara ha de pagar aquest col·lectiu de gent gran amb descompte ja inclòs, o els 16,35 euros per a nens, en contraposició amb els 65,25 euros actuals per a aquest mateix trajecte.





GESTIÓ DINÀMICA DE PREUS



El nou sistema s'emmarca en el pla estratègic de la companyia planificat entre 2019 i 2023, amb el qual Renfe pretén millorar la qualitat dels serveis, l'experiència dels clients i l'eficiència dels recursos i mitjans utilitzats.





Abans de la pandèmia, l'operador ja va reestructurar la seva cartera de productes comercials, que passaven de set a quatre productes, mantenint AVE, Alvia, Euromed i Intercity --eliminando Altaria, Talgo I AVCity--, i de quatre a tres classes.





Ara ha introduït nous models per a realitzar una gestió dinàmica de preus que permet adaptar cada tarifa a cada segment de clients, en funció del dia, hora i característiques de cada mercat, així com implementar una personalització de serveis.





L'objectiu és substituir l'anterior sistema tarifari i classes amb preus i descomptes rígids per un altre completament flexible per millorar la qualitat de l'oferta i fer-la més competitiva i atractiva per als viatgers, així com adaptar-se a cada segment de mercat i actuar en conseqüència.





La companyia també està estudiant incorporar un soci de referència per oferir trasllat d'equipatge de porta a porta, aparcament en origen o serveis de restauració en el propi seient, pagant un extra en les dues primeres tarifes.





TORNA LA CAFETERIA



D'altra banda, a partir d'aquest dijous 1 de juliol, Renfe també comença a restituir els serveis de cafeteria i bar mòbil en els trens AVE i Llarga Distància, que es van suspendre el 14 de març de 2020 pel raons de seguretat sanitària com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19.





El consell d'administració de Renfe ja va aprovar l'adjudicació del contracte de serveis a bord a Ferrovial, que ja prestava aquest servei amb anterioritat, per un import total de 272 milions d'euros durant els propers cinc anys.





La licitació va quedar deserta inicialment per falta d'ofertes, de manera que l'empresa pública va procedir el passat mes de març a llançar un nou plec amb una millor oferta econòmica, a la qual només es va presentar Ferrovial.