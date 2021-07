Mor 88 anys Donald Rumsfeld, un dels artífexs de la invasió de l'Iraq i la guerra a l'Afganistan

L'exsecretari de Defensa dels Estats Units Donald Rumsfeld ha mort aquest dimecres a Nou Mèxic a l'edat de 88 anys, es tracta d'un dels artífexs i de la invasió de l'Iraq el 2003 i de la guerra de l'Afganistan el 2001.





"Amb profunda tristesa compartim la notícia de la mort de Donald Rumsfeld, estadista nord-americà i devot marit, pare, avi i besavi. Als 88 anys, estava envoltat dels seus éssers estimats en el seu estimat Taos, Nou Mèxic", ha declarat la família en un comunicat.





Rumsfeld es acompliment en dues ocasions com a secretari de Defensa, la primera entre 1975 i 1977 amb l'expresident Gerald Ford i després més tard entre 2001 i 2006 ja amb George W. Bush a la Casa Blanca. Encara que anteriorment va exercir com a ambaixador davant l'OTAN a l'administració de Richard Nixon.





"La història pot recordar pels seus extraordinaris èxits durant sis dècades de servei públic", diu el comunicat d'un Rumsfeld que es va mostrar com un dels grans defensors de l'existència d'armes de destrucció massiva a l'Iraq per a justificar la invasió i de la guerra a l'Afganistan, on les tropes nord-americanes segueixen vint anys després a l'espera que es tanqui la seva sortida definitiva el proper 11 de setembre.





Durant les primeres etapes de guerra a l'Iraq, Rumsfeld va haver d'enfrontar-se a les crítiques de la comunitat internacional per les violacions contra els drets humans que es van cometre contra els detinguts a la presó iraquiana d'Abu Ghraib i en la de Guantánamo, a la qual, segons un informe del Senat de 2008, va aprovar l'ús de tortures durant els interrogatoris.





L'expresident Bush ha volgut recordar a Rumsfeld com "un home d'intel·ligència, integritat i energia gairebé inesgotable", ja que "mai va empal·lidir davant decisions difícils, i mai va retrocedir davant la responsabilitat".





"Va portar les reformes necessàries i oportunes al Departament de Defensa, juntament amb un estil de gestió que emfatitzava el pensament original i la responsabilitat", ha lloat Bush, que assegura que gràcies a Rumsfeld Estats Units és avui "més segur".