Pedro Sánchez i Aragonès van acordar més competències i autonomia per a Catalunya

Pedro Sánchez i Pere Aragonès es van reunir aquest dimarts durant aproximadament dues hores. Durant la seva trobada van parlar de dos temes diferents: de la necessitat que el president de la Generalitat rebaixi el seu discurs en els mitjans i de les competències que Sánchez li proporcionarà a Catalunya.





Sobre això últim sembla que encara no hi ha res decidit, però el que sí està clar és que tant Pedro Sánchez com Moncloa volen donar-li a la Generalitat més competències i més autonomia. Així ho assenyalen fonts governamentals, segons Vozpópuli. "Entregaran centenars de folis amb més competències per a Catalunya. I la clau és que serà una cosa que permeti als independentistes vendre l'acord, sense que sigui la independència", diuen des de l'Executiu.





Així, entre aquestes possibles competències, hi ha la de control de l'aeroport del Prat. També la sortida de la Guàrdia Civil o competències en l'àmbit de la Justícia o el fiscal. Per a això, haurien de modificar la llei orgànica de finançament autonòmic. El que no sembla estar disposat a acceptar Sánchez és fer un referèndum d'autodeterminació.





D'altra banda, Pedro Sánchez i Pere Aragonès van parlar sobre què han d'expressar i què no davant els mitjans. Aragonès va agrair al president de Govern els indults, però això no és suficient per a Sánchez. Els independentistes han de moderar les seves paraules públiques.