Laporta defensa de nou la Superlliga

@EP





Laporta ha tornat a defensar la Superlliga, malgrat les amenaces de la UEFA i la polèmica que el projecte d'aquesta nova competició ha creat. "Hi ha raons objectives i nosaltres estem en una situació complicada. Volem la sostenibilitat del futbol. Al mercat no hi ha diners, està involucionant i per això cal remoure tot això", ha manifestat.





D'altra banda, ha repetit novament que Superlliga i Lliga no són incompatibles. Que la seva idea no és abandonar una competició per iniciar-se en una altra. "Hem de fer esforços per explicar-ho millor. Això no perjudicarà la Lliga espanyola. Nosaltres volem guanyar la Lliga cada any. Ja hi ha la Superlliga en bàsquet i a l'ABC", ha sentenciat.