L'EMA autoritza a vacunar alumnes de 12 a 17 anys aquest estiu

@EP



La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha dit que l'Agència Europea del Medicament (EMA , per les sigles en anglès) ha donat permís per vacunar els joves de 12 a 17 anys almenys amb una dosi abans que comenci el curs al setembre o durant les primeres setmanes lectives --a Catalunya poden demanar hora els majors de 16 des d'aquesta setmana--.





En una entrevista aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha reconegut que de moment no tenen res previst per als menors de 12 anys i ha afegit que ni augura ni aconsella que es pugui retirar la mascareta a l'aula per llavors.





A més, la ministra ha demanat als joves i adolescents "mantenir la disciplina" davant els brots de Covid-19 que s'han produït en viatges de fi de curs a les Illes Balears.





Ha dit que aquest repunt de casos demostra el contrast entre un entorn amb mesures i un altre amb oci: "Hem vist la diferència entre estar en l'àmbit escolar amb un protocol higiènic-sanitari que ha funcionat molt bé, i això, que s'han anat junts, amb unes ganes tremendes de poder divertir per fi i hem tingut un gran ensurt ".





D'altra banda, la ministra s'ha preguntat "qui pot arribar a pensar, que conegui una mica la història d'Espanya, que la República representava una democràcia sense llei" --en resposta a el líder del PP, Pablo Casado-- i ha reiterat que l'autodeterminació no està recollida en la Constitució, com sí ho estan els indults.