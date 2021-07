Quina és la benzinera més barata? Estalvia fins a 250 euros triant bé on repostar

Els preus de el combustible estan a l'alça: des de fa més de sis mesos, els preus del petroli no han deixat de pujar, i això es deixa sentir cada vegada que hem de fer gasolina (lamentablement, com des OCU hem denunciat en reiterades ocasions, les baixades de el preu barril no es tradueixen de manera tan clara ni tan ràpida a les gasolineres).





En aquest context, és més necessari que mai localitzar les gasolineres més barates ... però cal armar-se de paciència, perquè no són moltes: només 1 de cada 6 gasolineres es pot considerar barata. Escollir una d'ella surt rendible, ja que l'estalvi pot rondar 250 euros anuals.





L'OCU COMPARA ELS PREUS DE LES CADENES DE BENZINERES





Si vols estalviar al repostar, el millor és fer-ho en gasolineres barates. Tot i que el mercat dels carburants és bastant rígid, hi ha cadenes amb millors preus que altres. Un any més, l'OCU ho comprova sobre el terreny amb un exhaustiu estudi de preus. Han pres els preus de més de 10.000 gasolineres de tot Espanya entre els mesos de febrer i maig i després han calculat els preus mitjans de cada benzinera per a aquest període.





Amb aquestes dades, han pogut comparar entre cadenes, entre províncies o entre les estacions d'una mateixa ciutat. La cadena amb preus mitjans més baixos rep l'índex 100 per a cada combustible i la resta de les cadenes se situen respecte a ella segons el seu nivell de preus. Per exemple, una cadena amb un índex 114 és un 14% més cara que la cadena més econòmica.





Només 1 de cada 6 gasolineres és barata







El podem afirmar: les gasolineres espanyoles són cares. El nostre estudi revela que l'índex mitjà de les gasolineres a Espanya és molt alt:





Per al dièsel és 116, és a dir, la mitjana és un 16% més cara que les cadenes més barates. Aquest índex és a prop del màxim que és 121. En el cas de la gasolina 95, l'índex mitjà és 114, i el màxim 117.





Aquests elevats valors mitjans indiquen que la majoria de les cadenes amb més estacions de servei tenen índexs alts. Això s'explica perquè les cadenes més potents i amb més presència a les carreteres són les més cares, mentre que les més barates pertanyen a cadenes low cost, cadenes regionals o són estacions lligades a supermercats i, menys nombroses o amb una extensió geogràfica limitada.





Quines són les gasolineres més barates?





Segons el nostre estudi de preus de gasolineres bonÀrea, GM OIL, GasExpress, Petroprix i E. Leclerc són les cadenes de gasolineres més barates a la península. Repsol, Cepsa i BP són les tres xarxes principals de gasolineres i també les de preus mitjans més alts (honor que comparteixen amb IDS).





Les grans cadenes tenen totes índexs per sobre de la mitjana.







Les gasolineres independents, amb un índex 111, solen ser millor opció en general que les grans.





On és més barat repostar?





El nostre estudi revela que hi ha grans diferències entre unes ciutats i altres:

Canàries, Ceuta i Melilla són d'entrada més barates que la resta. Gràcies a una diferent càrrega fiscal, els seus preus mitjans són més baixos i, a més compten amb més gasolineres amb bon nivell de preus. A la península Almeria, Lleida, Múrcia, València, Terol, Saragossa, Osca, Sòria i Navarra són les províncies més barates.





Balears és on més car surt repostar, i també a Madrid (i Guadalajara, per proximitat) o les províncies basques (amb Guipúscoa en cap). Lugo, Ourense i Astúries també destaquen per ser llocs cars, sobretot per la poca presència de gasolineres de marques barates.





És possible estalviar al repostar?





Sí, si s'escull una de les cadenes amb millor nivell de preus: a les ciutats perifèriques de les grans urbs abunden més les gasolineres barates i hi ha opció d'estalviar bastant segons on repostem.





A Madrid o Barcelona (tant a la ciutat com en els seus voltants), triar bé on repostar pot suposar un estalvi de més del 25%.





En algunes ciutats petites com Pontevedra, Huelva, Terol, Ourense i Oviedo les diferències són molt petites.





Descobreix a continuació quines són les cadenes amb millor nivell de preus tant a la península com a Canàries i comença a estalviar al repostar





Vols localitzar la benzinera més barata?





T'ho posem fàcil: descobreix la calculadora de l'OCU:





LOCALITZA LES BENZINERES MÉS BARATES A PROP TEU