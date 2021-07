Darias demana als menors de 40 que siguin prudents

@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha fet una "crida d'atenció" als menors de 40 anys perquè "es comportin de manera responsable i prudent" davant l'augment de contagis de COVID-19 que s'ha produït en els últims dies .





En roda de premsa des del Senat després de la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la primera des de l'inici de la pandèmia, la ministra ha insistit en la necessitat de seguir amb "prudència i responsabilitat".





"Estem cada vegada més a prop d'acorralar el virus però no podem baixar la guàrdia, les dades d'aquesta última setmana ho posen de manifest. Faig una crida a la responsabilitat, especialment als joves, per seguir mantenint el virus a ratlla. Sabem que tenen ganes de sortir, han estat molt els sacrificis i els entenem, però hem de tornar a baixar la incidència acumulada estar a l'objectiu per sota de 50 ", ha defensat la ministra.





Després de reiterades preguntes dels periodistes, Darias ha insistit en els missatges als joves. "La batalla estem a prop de guanyar-la, però fins que no la rematem no podem posar fi a la mateixa. Per al col·lectiu menor de 40 anys, ja que una crida perquè es comportin de manera responsable i prudent", ha sostingut.





La ministra ha advertit el "canvi de tendència" de l'última setmana després de moltes de "descens lent però continuat". En els passats set dies la incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants s'ha incrementat de 92 a 117, tal com ha recordat.





Aquest increment es concentra principalment en els joves, que encara no han arribat a taxes de vacunació suficients. "En els grups amb altes cobertures es manté una tendència descendent, però la resta mostra un increment de transmissió elevada, especialment de 16 a 30, que és 2,5 vegades la mitjana de tota la població", ha detallat.





En qualsevol cas, Darias ha especificat que aquest increment dels contagis i, per tant, de la incidència acumulada no està produint, de moment una crescuda de la pressió assistencial: "Amb tota la precaució, no estem veient que l'increment, fins de moment, s'estigui produint un impacte en la pressió hospitalària ni en ocupació de llits ni UCI, que continuen descendint ".





Sobre la possibilitat de vacunar ja als més joves, que són els que presenten una major taxa de contagis a hores d'ara, la ministra ha recordat que fa algunes setmanes la Comissió de Salut Pública va acordar la possibilitat de solapar la vacunació en els grups d'edat que queden per vacunar. Al respecte, Darias ha recordat que "moltes" CCAA estan ja intercalant els grups. Pel que fa al Certificat COVID Digital, ha detallat que Espanya ja ha emès més de tres milions, un dia abans de la seva entrada en vigor oficial a la Unió Europea.