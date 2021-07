Els triangles d'emergència del cotxe es poden substituir ja per un dispositiu lluminós

@EP





Els triangles d'emergència del cotxe es poden substituir a partir d'aquest dijous, 1 de juliol, per un dispositiu lluminós de senyalització de perill V-16 de llum groga que es situarà sobre de el vehicle immobilitzat.



Així es recull en el Reial Decret aprovat el passat mes de març que regula els serveis d'auxili en vies públiques, amb l'objectiu de garantir la seguretat del sector, ja que cada dia uns 11.000 vehicles efectuen nombroses operacions d'ajuda i rescat que comporten un alt grau de perillositat i perquè des 2017 han mort 18 operaris a la carretera.



Segons el Ministeri d'Interior, la col·locació dels triangles comporta haver de sortir del vehicle per a la seva col·locació i, entre 2018 i 2020 un total de 42 persones han mort en vies interurbanes després d'haver baixat del vehicle.



Aquest aparell, que serà d'ús obligatori a partir de 2026, permetrà als conductors senyalitzar una avaria o un accident sense necessitat de desplaçar-se 50 metres caminant per la calçada per posar els triangles.



Per això, a partir d'aquest dijous els conductors podran substituir els triangles per aquest dispositiu lluminós, que millorarà la visibilitat del vehicle avariat, sobretot en condicions de baixa lluminositat.



CARACTERÍSTIQUES DEL DISPOSITIU







Entre les característiques que ha de posseir aquest dispositiu per a ser homologat és que ha de ser de color groc.



A més, la seva irradiació ha de ser de 360 grams en horitzontal i un mínim de vuit graus cap amunt i avall. El dispositiu ha d'estar dissenyat per a ser estable en una superfície plana i no desplaçar davant un corrent d'aire.



Entre altres particularitats, l'alimentació de l'aparell serà autònoma a través d'una pila o una bateria que ha de garantir el seu ús al cap de 18 mesos.