Sanitat registra 1.824 positius pel brot a Mallorca

@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha detallat que fins 1.824 joves han donat positiu en COVID-19 dins del brot ocasionat pels viatges de fi de curs a Mallorca, mentre que altres 5.978 són contactes estrets que han de guardar quarantena. Els afectats són de dotze comunitats autònomes: Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, País Basc, Galícia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Balears, Catalunya, Extremadura i Astúries.





En roda de premsa des del Senat després de la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la primera des de l'inici de la pandèmia, la ministra ha informat de l'última hora sobre aquest esdeveniment de contagi massiu.





Tal com ha avançat el Govern balear, la idea de l'Executiu és noliejar un vaixell "a primera hora" d'aquest dijous per traslladar a València als "aproximadament 200" joves que han donat ja negatiu o les que no se'ls ha practicat la prova. El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Palma ha decidit no ratificar el confinament forçós de part dels joves aïllats a l'hotel Palma Bellver.





La majoria dels estudiants són d'Andalusia, tot i que també hi ha "en molta menor mesura" de Madrid, País Basc i Galícia. Un cop arribessin al port de València, responsables de les seves comunitats autònomes els recollirien per portar-los als seus llocs d'origen.





"Estem intentant establir una sortida comuna per intentar minimitzar els contactes d'aquestes persones, perquè són contactes estrets de positius", ha detallat la ministra, que ha anunciat la creació d'un equip de coordinació entre el Ministeri de Sanitat i les CCAA citades per realitzar una tornada a casa dels estudiants de forma segura.





Després de la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Palma, la ministra ha reivindicat la "importància de complir els protocols sanitaris". "Les persones positives han de mantenir quarantena, però també els contactes estrets. Seguint les recomanacions de salut pública, els estudiants que quedaven a l'illa i havien participat en aquests esdeveniments de disseminació es trobaven guardant quarantena. Una persona en contacte estret pot positivitzar en els dies següents, d'aquí la necessitat de la quarantena ", ha justificat.