Iceta defensa votar en referèndum un acord sobre l'autogovern i el finançament català

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha defensat aquest dijous votar en un referèndum un "gran acord sobre autogovern, finançament i participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l'Estat", en el marc de el procés de diàleg entre el Govern i la Generalitat.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha sostingut que és la proposta més raonable i més desitjable: "Ara, en aquests processos cal ser molt prudent, perquè la solució l'hem de construir entre tots".





Miquel Iceta @ep





"No és tan important el que es posi sobre la taula sinó la voluntat d'acostar posicions i que arribem a una solució que pugui satisfer raonablement a una majoria", que no creu que s'aconsegueixi de forma immediata.





Ha advocat per activar el diàleg des de tots els mecanismes institucionals i polítics, "però sens dubte la taula entre governs té prioritat en el sentit que és un instrument específic".





També ha destacat que a Catalunya encara no s'han desenvolupat totes les competències autonòmiques previstes ja a l'Estatut de 2006 i que hi ha "uns problemes de finançament que tothom accepta", assumptes que veu necessari abordar.





"No tenim estructures de tipus de federal, que és el que permetria compaginar l'autogovern amb el govern compartit, això que ara s'ha nomenat cogovernança. Som als inicis d'un camí que ens ha de portar a un Estat veritablement federal", ha subratllat .





Preguntat per si preveuen un tracte diferenciat per a Catalunya, ha dit: "Tot el bo que vull per a mi, ho vull per als altres", i ha recordat que Catalunya ja exerceix competències que altres comunitats no tenen, com les penitenciàries, que ha recordat que Euskadi no ha assumit fins ara.





VESTITS A MIDA





Tot i així, ha defensat que l'Estat de les autonomies permet fer "vestits a mida", i s'ha obert a aplicar mesures específiques per a Catalunya si hi ha acord, com es va fer amb els drets forals amb la disposició addicional primera de la Constitució.





Encara que hi ha veus que han plantejat incloure una disposició addicional semblant per a Catalunya --ha detallat-- el Govern no té "una postura tancada", sinó que buscarà trobar una solució pactada de comú acord.





Iceta també ha defensat que a la taula de diàleg la Generalitat pot plantejar el que consideri --com un referèndum d'independència, que l'Executiu rebutja--: "La taula de diàleg es fa per parlar de tot. Ara, alguns creuen que parlar de tot és que se'ls donarà la raó en tot ".





AMNISTIA I TRIBUNAL DE COMPTES





D'altra banda, ha rebutjat de nou aprovar una amnistia per independentistes investigats per causes relacionades amb l'1-O, una mesura que veu pròpia de moments de "canvi de règim" i que van rebutjar els lletrats de Congrés dels Diputats per creure-la inconstitucional, ha recordat.





Sobre les causes del Tribunal de Comptes contra exalts càrrecs de la Generalitat, ha afirmat que "s'ha d'esperar a que acabi la tramitació de procediment" davant d'aquest òrgan i ha recordat que la seva decisió és recurrible davant les instàncies judicials.





"Ara sembla que hàgim descobert el Tribunal de Comptes, que existeix fa molts anys i demana responsabilitats als electes sobre els fons públics", i davant d'aquestes causes ha reivindicat els indults com a mesura per avançar en el diàleg i la concòrdia a Catalunya, en les seves paraules.





CODI PENAL I GOVERN





Ha avançat que el PSOE "no té previst" tipificar com a delicte la convocatòria de referèndums il·legals, mentre que sí preveuen reformar la sedició, tot i que Iceta no ha detallat quan.





Sobre si aquesta reforma permetria tornar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sense ser jutjat per l'1-O, ha dit: "Si es fa, no sé en què consistirà. Però li he de dir que tothom ha de comparèixer davant la justícia quan la justícia els requereix ".





"El Govern no té la previsió de fer indults anticipats i considera que tot espanyol requerit per la justícia ha de fer front a les imputacions que se li facin", ha afegit.





Sobre una remodelació de Govern, ha afirmat que no li consta i que ara està "molt abocat" al ministeri, per la qual es planteja altres funcions ni ser portaveu.