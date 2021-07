Òscar Playà, nou director de la xarxa de metro de TMB

@TMB





Òscar Playà és des d'aquest dijous el nou director de la xarxa de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) rellevant a Ramon Bacardí, que s'incorpora a l'Autoritat de l'Transport Metropolità (ATM) com a director de la T-Mobilitat.







Playà és enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull, a més de graduat en el Programa de Direcció General per l'Escola de Negocis IESE i va començar la seva trajectòria a TMB el 2005.





El nou director ha dit que "afronta aquesta nova etapa amb il·lusió i alhora amb reptes importants com són la recuperació de la confiança dels usuaris en el Metro, amb la situació provocada per la pandèmia", i ha afegit que un altre dels objectius és fer del Metro el principal eix vertebrador de la mobilitat de l'àrea de Barcelona com a mitjà de transport públic segur, confortable i sostenible.