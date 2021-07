VÍDEO: Aquesta és la forma correcta d'aparcar, segons un TikToker

L'usuari de TikTok @bigbruva_77 ha compartit un vídeo al seu compte d'aquesta xarxa social afirmant que portem tota la vida aparcant malament.





En el vídeo es pot veure com camina per un aparcament públic i mostra la forma en què els cotxes estan estacionats: entre les dues línies. Alguns amb més encert que altres. Així, preguntava: què passaria si us dic que portem tota la vida aparcant malament?





Segons la seva teoria, la forma correcta d'aparcar és situar el cotxe sobre la línia blanca de terra. Per a ell, d'aquesta manera "es reduiria la quantitat de cops i hi hauria espai per entrar i sortir del cotxe". Una cosa en el que alguns usuaris s'han mostrat d'acord... i altres no.