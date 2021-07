Tanquen les discoteques Titus, Cocoa y Arena per la pujada de contagis entre els joves

Davant l'augment de contagis entre els joves, algunes discoteques han decidit tancar aquest cap setmana "fins a nou avís", de forma voluntària i per precaució, segons han anunciat en diversos comunicats.





Entre els locals que tanquen hi ha les sales Arena de Barcelona (Arena Classic i Safari Disco Club, des d'aquest dimecres), la CarpaTitus de Badalona, Quedequé de Montblanc, La Daurada, a Vilanova i la Geltrú, la Milonga de Mataró o Cocoa, també a Mataró, que tornarà els diners a tothom que hagi comprat entrades anticipades, com ha explicat a la nota feta pública aquest dijous.





"En vista a l'estat actual de la pandèmia i davant l'evolució de contagis de la nova variant, creiem convenient i de manera voluntària tancar aquest cap de setmana fins a nou avís per afavorir la millora de la situació".

















També el Titus de Badalona ha decidit fer "un pas enrere per la seguretat de tots els clients, treballadors i familiars". En el seu comunicat explica, a més, la dificultat que els representa haver de treballar en aquestes circumstàncies, "havent de controlar que tothom ho faci bé, que ningú surti de casa sent contacte de positiu i altres coses que no sempre podem controlar".













També el grup Arena ha fet referència, en la seva nota, a les dificultats de fer complir les mesures de seguretat decretades pel govern.

















FECASARM RECLAMA UN CANVI DE PROTOCOL





Des de la patronal Fecasarm han titllat la notícia de "molt trista". Encara no tenen el nombre de sales que tanquen, però sí que han reconegut "un degoteig de locals que s'ho estan plantejant, per responsabilitat i per por de ser criminalitzats", com ha explicat Joaquim Boadas, secretari general de l'entitat, aquest dijous, a Els Matins de TV3.





Boadas alerta, a més, que amb el tancament de discoteques i locals d'oci "s'incrementarà l'oci nocturn il·legal i descontrolat i el nombre de contagis" i demana a la Generalitat que els permeti "el dret d'admissió amb un test negatiu":





"Demanem a la Generalitat que canviï el protocol d'accés, que per alguna cosa tenim el dret d'admissió, i que només s'admeti qui tingui un test negatiu, així sabrem que qui entra no pot contagiar ni ser contagiat. Exigim la màxima responsabilitat i que s'apliquin els avenços científics i tecnològics al nostre sector com s'ha fet amb altres sectors, com al Cruïlla o Canet Rock."





Boadas assegura que ho porten demanant des del desembre del 2020, amb l'èxit de la prova a la Sala Apolo de Barcelona i que se'ls ha denegat "sense cap justificació". El sector tem, segons Boada "acabar pagant els plats trencats" i que se'ls criminalitzi pels contagis dels joves: "s'arrisquen a perdre tot el prestigi i reputació."





El secretari general de FECASARM també ha explicat a TV3 que estan negociant amb diversos laboratoris la possibilitat d'oferir test d'antígens a preus reduïts als seus clients, una despesa que primer haurien d'assumir els interessats però que després compensarien els locals amb descomptes en les entrades o consumicions.