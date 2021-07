Zona os es va produïr l'agressió/@CCOOViladecans







Dilluns 28 de juny, al voltant de les 08:15h, dos treballadors municipals de la Brigada de l'Ajuntament de Viladecans que estaven realitzant les seves tasques professionals col·locant unes pilones al barri de Can Palmer (Av. Mil·lenari) , van ser increpats per veïns que els recriminaven perquè no volien que s'instal·lessin les esmentades pilones.







Els operaris segons expliquen des de CCOO "els van respondre que ells rebien ordres i que, per tant, havien de fer la seva feina" i llavors els veïns "els agredeixen a cop de puny i punxen amb una navalla una de les rodes del vehicle municipa"l.





Els agredits han presentat denúncia davant els Mossos d'esquadra i l'Ajuntament, "a més de presentar-ne la pròpia pels danys causats, també es personarà en la causa oberta".





Des de la Secció Sindical de CCOO, de l’Ajuntament de Viladecans es demana a l’equip de govern que “el personal municipal que hagi d’anar-hi a fer cap mena d’actuació tinguin protecció policial durant la de realització de les seves tasques professionals” i lamenten “els fets i esperem que l’Ajuntament prengui les mesures necessàries per assegurar les condicions i seguretat en el treball del seu personal.”