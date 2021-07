Isabel Pantoja arriba als jutjats per declarar com a testimoni per la demanda de Kiko Rivera al seu oncle Agustí

El dia ha arribat. Isabel Pantoja va a declarar com a testimoni, a petició del seu fill Kiko Rivera - amb el qual no manté cap tipus de relació des de fa gairebé un any - en la demanda que el Dj ha interposat contra el seu oncle Agustí Pantoja per estafa, apropiació indeguda i administració deslleial.





Isabel Pantoja arriba a l'jutjat amb el seu germà Agustín @ep





Una complicada tessitura per a la tonadillera, que aquest dijous declararà sobre les operacions que el seu germà i mà dreta hauria realitzat amb els diners de Kiko després dels poders notarials que aquest, fiant totalment del seu oncle - a què considerava un segon pare - va signar durant la estada a la presó d'Isabel Pantoja pel Cas Malaya.





Un testimoni clau tant per al seu fill com per al seu germà, que s'enfronta a una possible pena d'entre 1 i 4 anys de presó si Kiko aconsegueix demostrar que va cometre els delictes dels quals l'acusa.





Minuts abans de les 10 del matí Isabel i Agustín arribaven junts als jutjats de Chiclana de la Frontera, demostrant la seva unió en aquests complicats moments per a tots dos. La tonadillera i el seu germà, molt seriosos, han evitat fer declaracions als nombrosos mitjans de comunicació congregats a les portes del judici que enfronta el mànager ja Kiko i en el qual la tonadillera declararà com a testimoni.





Amb els seus inseparables ulleres de sol negres i la seva característica cua, l'artista no ha pogut però reaccionar a les preguntes de si té por que el seu germà pugui entrar a la presó i, amb aquest gest tan 'Pantoja', ha fulminat amb la mirada a el reporter que ha gosat preguntar per la possible condemna d'Agustín.