Els Reis, la princesa i la infanta es reuneixen amb antics premiats de la FPdGi a Barcelona

@EP



Els Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, s'han reunit el migdia d'aquest dijous amb una trentena d'antics premiats de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) al Palauet Albéniz de Barcelona.

S'han reunit a partir de les 12.30 hores en un acte previ al lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona --que té lloc la tarda d'aquest dijous al CaixaForum de Barcelona-- als guardonats de 2020 i 2021, i es tracta de la tercera visita del Rei a Catalunya en 15 dies.





La Família Reial ha realitzat un breu recorregut amb la trentena de premiats i han realitzat un posat en una de les escalinates del palauet per a la premsa gràfica, al costat del president i la directora de la fundació, Francisco Belil i Mònica Margarit.





Entre la trentena de premiats que s'han reunit amb els monarques figuren Llum Rello, Sergio Álvarez, Rafael R.Villalobos, Maria Jammal, Xavier Ros Otón, Hugo Fontela i Olga Felip.





DE NOU A BARCELONA



La cerimònia de lliurament es torna a celebrar a Barcelona en comptes de a Girona, com ja va passar el 2019 amb la gala de el desè aniversari de la institució, i només acudiran unes 130 persones, la majoria patrons de la fundació i familiars dels premiats.





Per les mesures contra el coronavirus, la fundació ha dissenyat un acte dinàmic i amb predominança de el llenguatge audiovisual per a l'acte de lliurament, pensat per ser vist a través de la pantalla, emulant una gala televisiva i que serà retransmesa en directe per La2 de TVE , la pàgina web i al canal YouTube de la fundació.





El lliurament, conduït pel periodista Carlos Franganillo, també comptarà amb el diàleg entre l'enginyera química María Escudero Escribano, Premi FPdGi Investigació Científica 2018, i la Premi Nobel Francesc Arnold sobre els grans desafiaments que amenacen el canvi climàtic.





La violinista Leticia Moreno, Premi FPdGi Arts i Lletres 2012, dialogarà a la gala a través de la pantalla amb la Cemerata de l'Escola Superior de Música Reina Sofia, amb música d'Astor Piazzola, i la cerimònia de lliurament també comptarà amb l'humorista radiofònic Juan Carlos Ortega.