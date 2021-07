¿Sense pla pel cap de setmana? Aquests són els millors mercats de roba a Barcelona

No tens pla per aquest cap de setmana i no vols sortir de Barcelona? En CatalunyaPress t'ensenyem els mercats de roba i complements més 'cool' de Barcelona perquè vagis a l'última moda aquest estiu.





Two Market, Facebook





TWO MARKET a Nau Bostik (Dissabtes)





Two Market torna a Barcelona el 26 de juny a la Nau Bostik amb un petit mercat. L'entrada té un preu de dos euros i obre de 11 del matí a set de la tarda. A més de comprar roba de segona mà, també hi ha un bar i exposicions d'art urbà.





PABLO MARKET FEST, a Palo Alto, Poblenou





Aquest mercat estarà obert des del 3 de juliol a l'1 d'agost. Es tracta de la barreja perfecta entre comerç i festa. A l'interior de les naus hi haurà estands de moda, disseny, artesania contemporània, productes de bellesa i salut i tendències d'avantguarda.





Fora del recinte hi haurà 'food trucks' amb menjar internacional i molta música. El 'Street music experience' portarà vuit músics al mercat per omplir cada racó del recinte.





Fleadonia - Aj. Barcelona





FLEADONIA, al Raval (Diumenge)





És un mercat ple de veïns i turistes curiosos que busquen comprar o vendre a preus baixos. Es tracta d'un mercat de segona mà situat al Raval on, a més d'estands, hi ha música i vermut per a passar un gran diumenge.





Aquest diumenge 4 de juliol el mercat us espera d'11 a 19 hores a la plaça Salvador Seguí.





EL FLEA, a Drassanes





És un mercat mensual que es fa a la plaça Blanquerna amb la filosofia de vendre accessoris i roba de segona mà a preus molt baixos: el normal és no trobar productes per més de 5 euros.





Podeu anar a visitar aquest mercat el proper 11 de juliol, de 10 a 20 hores.