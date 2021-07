El TS admet a tràmit els nou recursos del PP pels indults i reclama al Govern central els expedients

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit els nou recursos contenciós-administratius que va interposar aquest dimecres el PP contra els indults concedits als condemnats pel procés independentista i ha reclamat al Ministeri de Justícia que remeti els expedients d'indult en un termini màxim de 20 dies , segons han confirmat fonts del partit i de l'alt tribunal.





Es tracta de nou recursos presentats davant el Suprem pel PP per cada un dels nou expedients d'indult, una mesura de gràcia aprovada el passat 22 de juny pel Consell de Ministres i que el president dels populars, Pablo Casado, ha qualificat d'"abús democràtic".





Tribunal Suprem @ep





"Anuncio que hem recorregut al Tribunal Suprem la concessió d'aquests indults com a partit polític que representa milions d'espanyols afectats en la seva sobirania amb aquest atropellament democràtic i a milers de catalans que han vist atacat el seu patrimoni, la seva llibertat, la seva seguretat i la seva convivència en l'escola, la feina o als serveis públics. ja n'hi ha prou! ", va proclamar Casado davant del Ple de Congrés aquest dimecres, en un debat sobre els indults que es va perllongar més de sis hores.





UN PAS AUTOMÀTIC SI ELS RECURSOS SÓN FORMALMENT CORRECTES





Un dia després, el Suprem ha admès a tràmit aquests nou recursos contenciós administratius del PP i ara el Ministeri de Justícia que dirigeix Joan Carles Camp ha de remetre els expedients de concessió d'aquests indults a tribunal en el termini màxim de vint dies, segons han subratllat fonts populars.





Fonts jurídiques han confirmat que l'alt tribunal ha admès els recursos de PP, igual que va fer amb els de Cs i Vox. Segons han afegit, es tracta d'un pas automàtic si els recursos són formalment correctes i s'inicia la tramitació. En el cas del PP no demanen cap tipus de mesures cautelars.





Aquest tràmit automàtic no avança cap decisió sobre el fons de l'assumpte ni sobre la legitimació per a recórrer, assumptes que es resoldran més endavant. L'única conseqüència processal d'aquest pas és que obligarà al Govern central a lliurar a l'alt tribunal els expedients d'indult, ja que sempre es reclamen els documents sobre els actes governatius que han estat impugnats perquè puguin ser analitzats.





EL PP NO DESCARTA QUE CASADO RECORRI COM OBJECTIU DELS CDR





Fonts del PP ja van assegurar aquest dimecres a Europa Press que el partit també està estudiant la possibilitat que Pau Casado recorri a nivell personal després que el seu nom aparegués en un informe de la Guàrdia Civil com a possible objectiu d'atemptat per part dels Comitès de defensa de la República (CDR).





Casado ha criticat que el Govern li ocultés aquest fet i li ha demanat explicacions, ja que, al seu parer, "el més greu" és que quan va sortir aquesta informació, en plena campanya electoral de novembre de 2019 i es va posar escorta als empresaris inclosos en aquest informe, el seu cap de gabinet va cridar al de Pedro Sánchez, Iván Redondo, per preguntar si hi havia "algun polític del PP a la llista", cosa que van negar "rotundament".





"Algun dia m'haurà de donar explicacions d'això senyor Sánchez i espero que no sigui massa tard i que ningú del PP li passi res amb els CDR. Si no, el seu Govern serà responsable per no haver-los avisat a temps", ha etzibat Casado a l' president de Govern durant el Ple de Congrés.