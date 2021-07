Els informes del Tribunal de Comptes per recuperar fons públics no poden ser recorreguts ni modificats

El Tribunal de Comptes ha reivindicat aquest dijous en un comunicat la seva funció jurisdiccional "dirigida a enjudiciar responsabilitats comptables per obtenir la restitució dels fons públics davant usos indeguts". A més, ha deixat clar que els informes de fiscalització són aprovats pel Ple del Tribunal de Comptes i no poden ser modificats per altres instàncies, ni recorreguts.





Tribunal de Comptes @ep





El pronunciament de l'òrgan fiscalitzador té lloc en el marc de la notificació de l'acta de liquidació provisional a 34 excàrrecs de la Generalitat als que reclama 5,4 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes 'i per al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat.





"Davant les notícies que vénen apareixent en alguns mitjans, el Tribunal de Comptes aclareix que és un òrgan constitucional que gaudeix de plena independència en l'exercici de les seves funcions, sotmès tan sols a l'ordenament jurídic", ha precisat en el comunicat.





Ha subratllat, a més, que la missió del Tribunal de Comptes és "contribuir a promoure la bona gestió i salvaguardar els fons públics des de l'exercici professional de les seves funcions fiscalitzadora i jurisdiccional".





En aquest sentit, ha recordat que exerceix amb "caràcter suprem" la funció fiscalitzadora del sector públic, de naturalesa eminentment tècnica, d'acord amb normes i procediments d'auditoria d'acord amb les normes internacionals per a l'exercici d'aquesta funció.





"PROFESSIONALS QUALIFICATS"





Així mateix, ha puntualitzat que els informes de fiscalització són aprovats pel Ple del Tribunal de Comptes i no poden ser modificats per altres instàncies, ni recorreguts. El destinatari principal d'aquests informes, segons ha afegit, són les Corts Generals.





El Tribunal de Comptes ha indicat també que els consellers i conselleres de Comptes de la Institució "són elegits per majories qualificades de tres cinquens dels plens de Congrés dels Diputats i del Senat, i són independents i inamovibles d'acord amb la Constitució".





Així, ha insistit en què el personal de l'òrgan fiscalitzador "està integrat per professionals altament qualificats que han accedit al Tribunal pels procediments d'ingrés en la funció pública previstos en les lleis".