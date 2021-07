A Felipe González li preocupa que Espanya pugui "perdre 20 anys d'història"

L'expresident de Govern Felipe González ha assenyalat, en relació al diàleg entre l'Executiu central i la Generalitat de Catalunya, que el punt de trobada "a partir del qual l'enteniment és possible" és el del "compliment de la legalitat" i no el d'exigir "a ningú" la renúncia de les seves idees.





Felipe González @ep





Així s'ha pronunciat l'històric dirigent socialista en una conversa amb la periodista Julia Navarro, que s'emmarca dins d'un enregistrament d'una sèrie de 'podcast' que està protagonitzant el mateix Felipe González.





En aquest context, González ha defensat que ha estat "més coherent que la immensa majoria" sobre la seva posició respecte als indults als líders independentistes de l' 'Procés' i ha incidit que sí que és exigible que es renunciïn als actes que "violenten les regles de convivència il·legalment ".





I és que, sense fer referència a cap reforma en particular, González considera que allò que s'hagi de reformar "ha de ser de nou dialogat, pactat i dins de les regles establertes". "El que no es pot és violentar i vulnerar", ha subratllat Felipe González.





CONTAMINACIÓ DEL DISCURS DELS EXTREMS





Així mateix, l'excap de l'Executiu ha criticat la "política de blocs" asseverant que, quan es fa aquest tipus de política, les majories no solen estar en aquests extrems dels blocs.





"Però en els extrems hi ha un discurs hegemònic que contamina les majories, això és el curiós i és igual com s'expressi. Hem sentit les expressions de dreteta covarda o socialtraïdors, o tota aquesta literatura", ha afegit.





Per això, creu que debats com el que es va produir en la campanya de les eleccions madrilenyes del passat 4 de maig són "esgarrifoses". En aquest punt, ha posat d'exemple el lema de "comunisme o llibertat" i ha retret que no es parlés de polítiques públiques "de debò".





És una cosa que, segons ha dit, li "preocupa" i ha alertat que estem en un dels moments "en què es pot decidir el futur d'Espanya" per als pròxims 20 anys. "Si encertem, haurem salvat la situació, però si no, perdrem 20 anys d'història", ha sentenciat.