Salvador (Cs) renúncia com a alcalde de Granada i afavorirà que governi el PSOE

El coordinador provincial de Cs, Lluís Salvador, ha presentat aquest dijous la seva "renúncia" com a alcalde de Granada arran de la crisi municipal que s'obria el passat 8 de juny amb la sortida del PP i de dos regidors de la formació taronja de l'equip de govern local, en el qual es va quedar des de llavors amb el suport d'un sol regidor; i ha avançat que treballaran per "un govern estable" afavorint que governi la llista més votada, és a dir, la del PSOE.





Salvador ha assenyalat en roda de premsa que ha pres aquesta decisió amb l'objectiu de "desatrancar" la situació de "bloqueig" que pateix des de fa 23 dies l'Ajuntament i permetre que hi hagi "estabilitat els dos pròxims anys" i "això --ha dit-- només es pot fer donant suport a la llista més votada "en les passades eleccions municipals. Va ser la liderada pel socialista Francisco Cuenca, que compta amb deu dels 27 regidors que integren la corporació municipal.





Luis Salvador @ep





El ple en què es donarà compte de la renúncia de Salvador se celebrarà aquest divendres i a partir d'aquí hi ha un termini de deu dies hàbils perquè sigui investit un nou alcalde.





Lluís Salvador ha garantit que "en aquest moment no hi ha cap acord" amb cap formació, però l'altra opció possible --la liderada pel PP- té "massa pedres a la motxilla, versos solts i interessos personals" i es fa "molt més complicat "arribar a una solució. "La nostra primera opció era que el PP tornés a l'equip de govern i a assumir les seves responsabilitats", però no ho ha fet, "no estaven fent xantatge i bloquejant la institució", ha clamat.





"Com que el PP no ha tornat", s'ha mostrat convençut que "si s'ha de reconstruir alguna cosa seria amb la llista més votada", al temps que ha descartat assumir tinences d'Ajuntament en un hipotètic nou govern o formar part de la Junta de Govern Local. A preguntes dels periodistes, Salvador ha informat que aquestes setmanes manté un contacte "permanent" amb la direcció regional i nacional del seu partit, que "en tot moment han demanat que continuem, que és el PP qui ha de tornar", però a partir d'aquí "un alcalde ha de saber on pot arribar sense fer mal a la ciutat" i "per responsabilitat no podem estar aguantant", ha relatat.





RELAT DE FETS





Lluís Salvador va accedir el 15 de juny de 2019 a l'alcaldia en el marc d'un acord amb el PP en l'àmbit nacional, d'acord amb el que ha governat en un bipartit gairebé dos anys en la primera meitat del mandat, després de rebre els vots per a la seva investidura dels tres regidors de Vox, que es van sumar als llavors set populars i 4 de Cs, fins a completar la majoria absoluta d'un Ple en el qual el PSOE és el grup majoritari, amb deu corporatius, i Unides Podem té tres.





Recentment investit alcalde, ja va haver de fer front a les primeres preguntes sobre l'existència d'un pacte verbal --que ell mai ha reconegut-- amb el que llavors era cap de llista a la capital granadina i president provincial del PP, Sebastián Pérez, que va ser el seu primer tinent d'alcalde tot i que va acabar sortint de l'equip de govern local i deixant el seu partit abans de l'equador del mandat.





Dies abans que es complissin els dos anys de la seva investidura, els sis regidors que va conservar el PP després de la marxa de Pérez, que manté l'acta com no adscrit, van abandonar l'equip de govern local. Els van seguir dos regidors del grup de Cs, Manuel Olivares, que sí que havia reconegut que hi va haver un pacte per a l'alternança, i Lucía Garrido.





Olivares va abandonar el partit i Garrido, independent, va dir que seguiria treballant per la cultura de la ciutat. Tots dos segueixen sent regidors no adscrits, de manera que el grup de Cs va quedar conformat per dos edils, el propi Salvador, i el seu tinent d'alcalde, José Antonio Hortes.

Ara queda tramitar les reunions plenàries perquè la corporació local prengui coneixement de la renúncia del regidor i per a una nova investidura. Aquesta última ha de celebrar com a màxim en deu dies hàbils des que sigui oficial la dimissió en ple.





Salvador, de 58 anys i funcionari de carrera en la Diputació de Granada, va recalar a Cs després de començar la seva carrera política al PSOE, formació de la qual va ser senador per la província granadina entre 2004 i 2011. Pel partit taronja, va ser cap de llista a les municipals a la ciutat de l'Alhambra en 2015. va ser decisiu llavors el seu vot per a la investidura de José Torres Hurtado com a alcalde popular, després de perdre la majoria absoluta al Ple de la Plaça del Carmen, on hi ha l'Ajuntament.





En 2016, la detenció de Torres Hurtado en el marc de la investigació de l'operació Nazarí per una suposada trama de corrupció urbanística a l'Ajuntament i la seva posterior dimissió, va portar al fet que facilités la majoria que va donar l'Alcaldia al socialista Francisco Cuenca, a què va rellevar en 2019, després d'encapçalar de nou la llista de Cs a les municipals després de ser diputat d'aquest partit en Corts per la província en les legislatures XI i XII.