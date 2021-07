La imatge de la justícia espanyola naufraga a Europa

La setmana passada el Consell d'Europa va emetre una resolució contra Espanya que va sacsejar tot el país. L'Assemblea Parlamentària va avalar una declaració presentada pel diputat letó Boriss Cilevics en la qual es convida al Govern central a reformar els delictes de sedició i de rebel·lió, es planteja l'indult dels presos del 'Procés' i fins i tot es demana anar més enllà i retirar la sol·licitud d'extradició contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Tribunal Suprem @ep





La resolució es va avalar per una gran majoria, amb 70 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions. L'Assemblea va haver de decantar-se entre dos relats: el presentat pel diputat letó Boriss Cilevics, un líder pròxim als independentistes catalans; o el defensat pel PP i el PSOE, que van presentar esmenes a la resolució de Cilevics. I sens dubte, van guanyar els primers.





La reacció d'alguns partits polítics a aquesta garrotada per a Espanya ha estat menysprear el Consell d'Europa, mentre altres han acusat el Govern central de fracassar en la diplomàcia. Des de l'Executiu, a través d'Exteriors, van expressar un "retret general" al contingut de l'informe. I és que, tal com va explicar la ministra González Laya, tot i que apreciïn que "els polítics independentistes van actuar al marge de la Constitució i de la legalitat", insten a l'executiu a "aturar processos judicials i extradicions pendents". Una petició que per la líder de la cartera d'exteriors "xoca amb el respecte a la separació de poders". I pot ser que just aquí estigui el problema: Espanya dóna la imatge de tenir una clara separació de poders?





L'objectiu de Cilevics, el diputat que ha presentat l'informe, era clar: explicar que la justícia a Espanya no és justa. I aquest és el missatge que han comprat els 70 diputats que han votat a favor en el Consell d'Europa. Els mitjans de comunicació espanyols han corregut a titllar al letó de comunista, de ser proper a Putin, a Soros i a qualsevol ésser que soni maligne o poderós, caient en la fal·làcia ad hominem, un recurs molt utilitzat a la política i els mitjans espanyols que es basa en donar per fals un argument desqualificant l'emissor d'aquest. Però ningú es pregunta què ha passat perquè la seva veu s'hagi escoltat més al Consell que la dels populars i socialistes.





BRUSSEL·LES EXIGEIX CANVIS





Brussel·les porta temps demanant que la justícia espanyola s'equipari als "estàndards europeus". Aquesta setmana el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders va demanar a Govern i a l'oposició que arribin a un acord per a aconseguir una reforma del Consell General de Poder Judicial. Volen que almenys la meitat dels seus 20 vocals siguin escollits pels jutges per despolititzar el sistema judicial. I el mateix podrien dir d'altres ens judicials com el Tribunal de Comptes, on set dels onze consellers pertanyen al Partit Popular. Entre ells, personalitats com l'exministra de Justícia amb el PP Margarita Mariscal de Gante o Manuel Aznar, germà de l'expresident.





I mentre això passa, PSOE i Podem plantegen una reforma per reduir les majories per nomenar els vocals de el Consell -que ja ha estat rebutjada per Brussel·les-. I els populars, des de l'oposició, directament no volen negociar: l'última vegada que es va renovar, la majoria la tenien ells, i no van a pactar un nou CGPJ on tinguin menys poder. Tots es barallen per controlar la justícia però ningú escolta a Europa, que demana que la controlin els jutges.





El principal òrgan de la justícia espanyola segueix bloquejat i sense complir amb els "estàndards europeus". I mentre aquesta situació es mantingui, cada vegada serà més complicat defensar les decisions dels tribunals espanyols. Al setembre i a l'octubre de 2017 els líders independentistes es van saltar la legalitat espanyola sense tenir ni tan sols la meitat dels vots, i des de llavors l'Estat no ha estat capaç de construir un relat que convenci a l'exterior. No ho ha aconseguit per no saber llegir les pròpies debilitats, i per tenir una classe política que s'omple la boca parlant de "Espanya" mentre només busca controlar-la.