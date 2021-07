Un MWC 2021 ple d'oportunitats

@EP





Catalunyapress ja avançava fa una setmana que l'edició d'enguany del Mobile World Congress (MWC) hi hauria un protagonisme clar de les empreses emergents locals.





Ara, amb el MWC acabat i a l'espera de les xifres que posin en valor l'organització, podem dir que les grans beneficiades han estat les companyies presents al 4 Years From Now (4YFN), l'esdeveniment adreçat a les startups i inversors del sector tecnològic.





En declaracions a Catalunyapress el CEO de l'empresa IZI, Ricard Julià, ha explicat que per a ells "ha estat una oportunitat fantàstica" poder estar al 4YFN dins aquest Mobile "tan estrany", ja que "ens ha donat més volada i ens ha permès guanyar molta més notorietat de la que ens pensàvem". A més, Julià -que ha creat una app que permet gravar concerts amb més de 200 càmeres a la vegada mitjançant la intel·ligència artificial- ha confessat que per a ells "és l'edició que els emprenedors han pogut aprofitar més".





CEO de l'empresa IZI, Ricard Julià, en atenció als mitjans al 4FYFN /@ACCIÓ







Aquesta visió contrasta amb la que ha donat el cap de vendes de l'empresa de telecomunicacions polonesa MaxCom, Mateusz Debicki, que ha admès que "no hem vist massa gent, teniem un estand molt bonic, però no gaires visitants". La seva companyia ha pogut parlar amb "potencials clients" i confia concretar algun negoci properament. "Esperem que hagi valgut la pena venir", afirma. Per John Choi, de la sud-coreana TestWorks, fer el viatge va ser una "decisió difícil" però ha compensat.





POC PÚBLIC PERÒ GRANS OPORTUNITATS





Pel sud-coreà John Choi, que ha estat seleccionat pel govern del seu país per viatjar a Catalunya, l'oportunitat de ser al MWC ha estat molt bona, malgrat la manca de públic. "Per ara ens ha valgut molt la pena, perquè hem tingut molt temps per parlar de negocis amb els nostres clients", ha explicat.







MaxCom, especialitzada en terminals mòbils per a persones grans, havia vingut en edicions anteriors al Mobile World Congress. Aquest 2021, comptava amb un estand al Hall.



Un dels expositors presents a l'estand de la Generalitat del MWC ha estat Brand Your Shoes, una empresa de Vic que imprimeix per encàrrec el logotip de qualsevol companyia al calçat esportiu, moltes d'elles multinacionals tecnològiques. La marca ha treballat per Google, Honda, Twitter i la mateixa GSMA, entre moltes altres.



El seu director, Guillem Soldevila, constata que en l'edició d'aquest any no hi ha hagut el volum de visitants i expositors d'altres anys. No obstant això, ha fet un balanç positiu d'aquests quatre dies i insisteix que calia assistir-hi. "Havíem de ser-hi, sempre dic que el Mobile és el millor que ha passat a Catalunya i Barcelona des dels Jocs Olímpics", assenyala Soldevila. El directiu de la companyia considera, a més, que és una fira que "fa de pont entre els Estats Units i Àsia" i subratlla que també és "la més important del món a nivell tecnològic".







Estand de Bèlgica buit aquest dijous al migdia/ @Catalunyapress





UNA EDICIÓ MÉS AUTÒCTONA QUE MAI



Tot i que hi ha hagut uns 700 expositors, molts d'ells internacionals, el públic ha estat majoritàriament local. La menor presència de visitants estrangers també ha permès a Brand Your Shoes fer nous contactes més locals, ja que va néixer molt encarada a nivell internacional i de fet exporta més del 70% de la seva producció. "Hem tingut més visitants empresaris catalans, que també és important per a nosaltres, i que ens coneguin", continua Soldevila. De fet, aquesta setmana ha pogut tancar acords amb companyies més locals.



Amb relació al 4YFN, la gran majoria de les empreses emergents també han vingut representades per alguna institució, empresa o centre de Catalunya o Espanya. Passejant pels passadissos d'aquesta "subfira" s'han pogut trobar startups portades per l'Institut Químic de Sarrià, l'Ajuntament de Barcelona -a partir de Barcelona Activa-, el govern d'Espanya o la Generalitat de Catalunya -a través d'ACCIÓ-, a més a més d'estands de grans marques catalanes com Caixabank.





ÈXIT ORGANITZATIU



Malgrat les cues que hi va haver el primer dia per poder accedir al recinte, fer-se la prova d'antígens o comprar-se una mascareta, la sensació general és que l'organització ha estat un èxit.





Segons Guillem Soldevila, de Brand Your Shoes, hi ha hagut una "bona organització" del congrés i de les mesures per evitar contagis de covid. En la mateixa línia ha anat Ricard Julià, de la startup IZI, que ha recalcat que "tant la distribució dels estands, com les distàncies i els equipaments s'han pensat d'una forma molt estratègica per evitar contactes i aglomeracions". Per entrar era obligatori fer-se un control d'antígens cada tres dies i només es podia portar la mascareta del tipus FFP2.





Per la seva banda, el Gremi d'Hotels també ha qualificat l'edició d'enguany del Mobile World Congress com un "èxit organitzatiu" encara que ha afegit que "sense matisos". El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha afirmat que "s'ha demostrat i confirmat a escala internacional que Barcelona és un destí de negocis segur i preparat".





Casals ha afegit que "el turisme de negocis és essencial i estratègic per a Barcelona, per tot allò que aporta a la ciutat tant en el vessant econòmic com social". Així doncs, s'ha mostrat positiu i ha apuntat que "l'esforç que hem fet tots per arribar a l'èxit d'avui ens ha d'ajudar a tenir clar que és possible i que hem de potenciar la celebració de més esdeveniments a la ciutat en les pròximes setmanes i mesos".





LA FIRA AGRAÏDA AMB LA GSMA





Fira de Barcelona ha volgut tenir un gest d'agraïment i deferència a l'organitzador del MWC i aquest dijous el seu director general, Constantí Serrallonga, ha posat en valor el "coratge" de la GSMA per "reprendre l'activitat firal a tota Europa".





Així mateix, Serrallonga ha mostrat "satisfacció" pel funcionament del congrés i ha dit que enguany és la "transició" després de l'aturada de la pandèmia. Per tant, segons el director,

l'edició del 2022 serà més propera a la normalitat del 2019.