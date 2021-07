La família reial viatja a Barcelona per a la prèvia dels premis Princesa de Girona

@CasaReal





Per segon any (l'edició del 2020 va haver de ser suspesa a causa de la situació sanitària), la princesa Leonor serà la protagonista del lliurament dels premis Princesa de Girona. Tot i que la cita tindrà lloc aquesta tarda a les 20 hores, al matí els reis Felipe i Letizia, acompanyats de la princesa d'Astúries i la infanta Sofía, han celebrat una audiència amb guardonats d'edicions anteriors, ocasió que ha tingut com a escenari el palau Albéniz de Barcelona.





L'acte ha començat quan ha vist arribar als Reis i les seves filles pels jardins i, abans d'entrar a l'edifici, s'han pres la tradicional foto de família en què Leonor s'ha situat a la dreta del seu pare, el rei Felipe, per rigorós ordre de precedències.





La reina Letizia portava un vestit en to blau marí, sense mànigues i faldilla de vol que ja va lluir durant un viatge de cooperació a Moçambic, tal com apunta la revista "de la salutació". També un look estiuenc que han lluït Leonor i Sofía, amb juvenils vestits també en tons blaus. La infanta Sofia anava amb un semirecollit, un monyo alt que no sol portar en aquest tipus d'ocasions, mentre que la seva germana Elionor portava la cabellera solta. El Rei, que anava sense corbata, ha escollit una camisa blava a joc amb els vestits de la Reina i les seves filles.









Durant el passeig, marcat per les altes temperatures i les boniques vistes que suposa estar en muntanya de Montjuïc, la Família Reial ha estat amb alguns dels guardonats de les edicions passades, com el bioquímic Óscar Fernández Capetillo, Premi Investigació Científica 2010 o Pere Barri , Premi Social 2010.





Després de parlar amb els premiats, els reis han participat en una reunió de Patronat i del Consell Assessor de la FPdGi, en què han estat presents a més el president de la Fundació, Francisco Belil, i la seva directora general, Mònica Margarit. A més, per acabar la primera part de la jornada, el cap de l'Estat ha rebut en audiència a Frances Arnold, Premi Nobel de Química 2018. Tots els actes del matí s'ha produït en el citat palau de Barcelona, ciutat en la qual el cap de l'Estat va estar dies enrere per presidir la inauguració del Mobile World Congress.





L'ACTE I ELS GUARDONATS





Aquesta nit, quan es lliurin els guardons corresponents als anys 2020 i 2021, la filla gran dels Reis pronunciarà unes paraules. En 2019 va sorprendre amb un discurs que va començar en castellà, va passar per l'anglès i àrab i va finalitzar en català. Entre els premiats de 2021 són la poeta, escriptora i activista María Sánchez, en la categoria d'Arts i Lletres; la fundadora de Goy Gentile Advocats, Lucía Goy, Empresa; el biotecnòleg César de la Font Núñez, Investigació Científica; Ousman Umar, fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds, Social; i l'emprenedor i docent universitari, Juan David Aristizábal, Internacional.





Els guardonats de 2020 són el realitzador i director de cinema, Guillermo García López, Arts i Lletres; Pepita Marín Rei-Stolle, fundadora de We Are Knitters, marca digital líder mundial en el sector del "fes-t'ho tu mateix", Empresa; l'investigador científic Ruben Darío Costa Riquelme, Investigació Científica; el director d'Ajuda'm 3D, Guillermo Martínez Gauna-Vives, Social; i l'impulsor de The Ocean Clean Up, organització que s'ocupa de netejar els oceans, Boyan Slat, Internacional.