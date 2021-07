Acord a l'ERO a CaixaBank que comportarà la sortida de 6.452 treballadors

@EP





Més de dos mesos després que CaixaBank plantegés un ERO arran de la fusió amb Bankia, sindicats i direcció han arribat a un acord per resoldre l'expedient. Finalment, la reestructuració comportarà la sortida de 6.452 treballadors a l'Estat, dels quals 608 es concentraran a Catalunya, segons les dades facilitades pels sindicats després de la reunió que va començar dimarts i s'ha allargat fins a la tarda d'aquest dijous.





En el mateix l'entitat s'ha compromès a recol·locar 570 treballadors en empreses de el grup i preveu cobrir 138 vacants a través de les seves filials.





L'ERO afectarà el 12,6% de la plantilla i la majoria dels acomiadaments -un total de 5.419 - es concentraran a la xarxa d'oficines, les direccions territorials i els serveis centrals distribuïts. La resta corresponen a serveis centrals - 862 sortides - ia altres departaments.





Per comunitats, Madrid és la més afectada, amb 1.286 acomiadaments. A continuació apareixen Andalusia i la Comunitat Valenciana, on CaixaBank té previst reduir la plantilla en 911 i 793 treballadors, respectivament. A Catalunya, el nombre de sortides previstes serà de 608, la majoria de les quals es concentren a la demarcació de Barcelona. En concret, l'entitat preveu reduir en 528 el nombre d'empleats a les comarques metropolitanes. A Girona la retallada és de 55 treballadors, mentre que a Lleida i Tarragona és de 15 i 10 empleats, respectivament.





PREJUBILACIONS ALS 52 ANYS





Finalment, l'entitat ha acceptat oferir prejubilacions a partir de 52 anys i incrementar les primes per voluntarietat que exigien els sindicats. Les compensacions varien en funció de l'edat dels treballadors, que es divideixen en tres collectius. Pel grup A -empleats d'entre 54 i 63 anys i amb una antiguitat igual o superior a sis anys- la indemnització serà un pagament fraccionat de l'57% del seu salari anual des de la data d'extinció de el contracte fins als 63 anys.





Finalment s'aplicarà el descompte de la prestació per desocupació, tot i que es mantindrà el conveni especial amb la Seguretat Social fins els 63 anys (amb una revaloració màxima de el 3%) i es pagarà una prima per voluntarietat. Aquesta serà de 28.000 euros bruts pels nascuts entre 1966 i 1967, de 23.000 euros bruts pels nascuts el 1965 i de 18.000 euros per a la resta del col·lectiu.





Pel que fa a el nombre d'adscripcions voluntàries dins d'aquest collectiu, finalment sí s'establirà un límit per als empleats de 54 i 55 anys, tal com proposava l'entitat. En aquest cas, el nombre d'adscripcions voluntàries no podrà sobrepassar els 1.750 empleats.





Pel grup B, que inclou els treballadors de 52 i 53 anys i amb una antiguitat igual o superior a sis anys, la indemnització serà de set vegades i el 57% de l'salari fix brut anual, i es distribuirà en pagaments mensuals fins a complir els 63 anys. També se'ls mantindrà el conveni especial amb la Seguretat Social fins els 63 anys, no se'ls descomptarà la prestació per desocupació i percebran una prima única d'e 38.000 euros. Com en el grup A, si s'establirà un nombre màxim d'adscripcions a l'ERO. Dins d'aquest collectiu, el màxim serà de 750.





En el cas de el grup C -resta de treballadors-, les indemnitzacions seran un pagament únic de 40 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats. A més, se'ls compensarà amb una prima d'adhesió voluntària que variarà en funció de la seva antiguitat. Per als empleats que acumulin més de sis anys en el grup, la compensació serà de 23.000 euros, i els que tinguin una antiguitat inferior rebran 13.000 euros.





Finalment, els treballadors de 63 anys o més rebran la indemnització mínim de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.