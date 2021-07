Foto Institucional dels Premis FPdGi / @FPdGi





MÉS INFORMACIÓ La família reial viatja a Barcelona per a la prèvia dels premis Princesa de Girona





La nit d'aquest dijous s'han lliurat els guardons de la Fundació Princesa de Girona corresponents als anys 2020 i 2021, de mans de la princesa Leonor, a l'auditori CaixaForum de Barcelona.





L'acte ha comptat amb els Reis; la Infanta Sofia; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet; el President de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, la vicepresidenta de Govern Carmen Calvo; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, la tercera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, el líder d'al PSC, Salvador Illa i la Delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.























@FPdGi







Aquest any com a novetat s'ha pogut seguir en directe i des de qualsevol lloc del món la cerimònia de lliurament per tal de trencar molts dels tòpics i prejudicis que acompanyen a la joventut.









Leonor durant la seva intervenció / @FPdGi







Princesa Leonor: "M'alegra molt tornar a Catalunya"





La Princesa Leonor ha destacat aquest dijous a Catalunya com a "referent de la iniciativa, la creativitat i l'emprenedoria", en el seu discurs de lliurament que ha pronunciat alternant el català i castellà. Leonor ha posat el focus en els joves i en el seu paper durant la pandèmia, i ha posat èmfasi que representen aquestes qualitats: "Són la clau del nostre progrés".





"M'alegra molt tornar a Catalunya", ha dit la Princesa, que ha recordat la seva visita a aquests guardons fa dos anys --abans de la pandèmia--, i ha recordat que va poder conèixer de primera mà la tasca de la Fundació, que ha qualificat de molt important.







També ha defensat proporcionar oportunitats a les generacions més joves, perquè el considera un deure de qualsevol societat, i ha subratllat que la pandèmia i les seves conseqüències el fan "encara més necessari".





"Vull donar les gràcies a tots aquells que treballeu en això i els que doneu suport, amb entusiasme. T ambé als que amb el seu compromís i dedicació, fan possible que es pugui descobrir i potenciar tot el talent de la joventut", ha afegit.





La Princesa Leonor en un altre moment de la seva intervenció / @ CasaReal





A més, ha destacat que la tasca de la Fundació "que neix de la unió d'energies entre diferents generacions que, juntes, formen la nostra societat i busquen el progrés de tots", i ha concretat que aquest esperit neix tant de la feina, l'experiència i el consell dels predecessors, com de la il·lusió, la responsabilitat i el compromís dels joves.





Ha recordat com en els moments més difícils de la crisi sanitària "es va demostrar aquest compromís" que es va retratar en molts joves que van ajudar a nens amb els seus deures, que feien la compra a persones grans, o que acompanyaven a través del telèfon a persones malaltes, altres van escriure cartes als que eren a la UCI i alguns van recaptar fons per comprar material sanitari i fins i tot imprimir-lo en 3D.









Aplaudiments a la Princesa Leonor al finalitzar el seu discurs / @CasaReal





"Les imatges que hem vist demostren que molts van col·laborar i segueixen fent-ho en tot el que poden. Són mostres de generositat que reflecteixen aquesta responsabilitat i el seu compromís amb el present", ha dit.





La Princesa ha agraït la presència dels premiats que han pogut acudir a l'acte i també la presència dels que l'han seguit telemàticament, i ha celebrat que s'hagi pogut organitzar el lliurament dels premis, després d'anul·lar la passada edició a causa de la pandèmia .







"Als deu premiats els dono l'enhorabona. El vostre talent i treball mereixen tot el reconeixement. I els valors que representeu són molt necessaris, sobretot per a la meva generació", ha assegurat.





En concret s'ha referit als valors de l'esforç, la solidaritat, l'entusiasme i la capacitat d'iniciativa i de superació: "Tot això us defineix i us ajuda a millorar. I ens milloreu a tots com a societat".





"Amb la feina d'avui es construeix el demà. I vosaltres ho esteu fent ja. Moltes gràcies. Moltes gràcies", ha conclòs.





Felip VI en el seu discurs en els Premis / @FPdGi





El Rei Felipe VI: "Cal treballar estretament per superar l'impacte de la pandèmia"











Felipe VI ha advocat per treballar "estretament units" per avançar i allunyar la incertesa que ha afectat a tants llars espanyoles i, de manera especial, a la vida dels joves després de la pandèmia.





A més ha lamentat que la pandèmia alteri la vida quotidiana de les persones, amb conseqüències socials, econòmiques i per a la salut, però ha destacat que aquesta situació també fa emergir valors com "la solidaritat, l'esforç col·lectiu, la unió i l'afecte entre ciutadans ".





Felipe VI ha volgut ressenyar en la seva intervenció que: "la nostra joventut sap, pot i vol. Es tracta del seu futur. Que és, en definitiva, el de tots nosaltres com a país ".







També ha dit que s'aconseguirà "superar les conseqüències de la pandèmia" gràcies als avanços científics i metges que s'han succeït d'una manera tan accelerada i col·laborativa, com mai abans.





"Només així, estretament units, com hem vist al llarg d'aquest vespre, aconseguirem avançar per allunyar la incertesa que ha afectat tantes llars del nostre país i, de manera especial, a la vida de milions de joves", ha dit.





Ha subratllat que les noves generacions tenen probablement més mitjans que les precedents, però també menys oportunitats, el que ha qualificat d'una "contradicció" que s'ha d'entendre, al temps que combatre.







El Rei ha assegurat que Espanya no es pot permetre que una generació de joves "transiti entre les incerteses i les dificultats" que va provocar la perllongada crisi econòmica d'ara fa una dècada i l'actual. "No ho hem de permetre. És fonamental aprendre de l'experiència per millorar i treballar units per garantir el desenvolupament professional i personal que mereixen els nostres joves i que, com a país, tant necessitem", ha subratllat.





A més, ha afirmat que la FPdGi ha treballat "infatigablement" en la recerca de joves amb talent que permetin generar models d'acció i comportament en altres joves.





El Rei s'ha dirigit als premiats, als quals ha qualificat de "referent per a les generacions de el demà", i ha considerat el seu talent com una guia per a les noves generacions i un orgull per a tots.





En el seu discurs, el Rei ha tingut un record "molt sentit" en memòria de Jaime Carvajal i Plácido Arango, i també ha agraït el treball de Mònica Margarit i Quique Brancós pel seu treball a l'capdavant de la fundació des dels seus inicis.





Ha assenyalat que, un cop acabi la cerimònia, la FPdGi posarà en marxa la Convocatora de l'edició 2022 dels premis perquè, tot i la incertesa de la situació, la FPdGi "aporta certesa i és ja una clara guia en la carrera i trajectòria de molts joves ". "Felicitats, benvolguts premiats, i gràcies per tot el que feu, per la qual cosa representeu, en definitiva, pel que sou. Per millorar el nostre present i, així, enfortir la nostra confiança en un futur millor per a tots", ha conclòs.









ELS PREMIATS DEL 2020 I EL 2021





Reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona / @CasaReal





Entre els premiats de 2021 es troben:







1) La poeta, escriptora i activista María Sánchez, en la categoria d'Arts i Lletres













2) La fundadora de Goy Gentile Advocats, Lucía Goy, Empresa













3) El biotecnòleg César de la Fuente Núñez, Investigació Científica













4) Ousman Umar, fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds, Social









Ousman Umar, #PremioFPdGi Social 2021. «Per la seva tasca en la construcció d'un projecte transformador que uneix educació, tecnologia i aliances aportant solucions a l'fenomen migratori» / @CasaReal











5) L'emprenedor i docent universitari, Juan David Aristizábal, Internacional.















Els guardonats de 2020 van ser:







1) El realitzador i director de cinema, Guillermo García López, Arts i Lletres

















2) Pepita Marín Rey-Stolle, fundadora de We Are Knitters, marca digital líder mundial en el sector del "fes-t'ho tu mateix", Empresa















3) L'investigador científic Ruben Darío Costa Riquelme, Investigació Científica















4) El director de Ajuda-me 3D, Guillermo Martínez Gauna-Vivas, Social















5) L'impulsor de The Ocean Clean Up, organització que s'ocupa de netejar els oceans, Boyan Slat, Internacional.