Rodalies de Catalunya ofereix serveis mínims per la vaga de personal d'Adif aquest divendres

@EP





Rodalies de Catalunya ofereix serveis mínims aquest divendres a la vaga de 24 hores que ha convocat el comitè general d'empresa d'Adif contra la retallada del 25% que l'empresa executarà en les possibles jubilacions parcials d'aquest any.





Segons ha informat Rodalies de Catalunya en un tuit recollit per Europa Press, l'atur i els serveis mínims afecten a totes les línies de Rodalies durant tota la jornada d'aquest divendres.





CCOO ha lamentat aquest dijous en un comunicat que Adif va anunciar "per sorpresa i sense donar lloc a la menor negociació ni consulta", la publicació d'una circular que retallava en un 50%, encara que posteriorment en un 25%, el nombre de jubilacions parcials que hi haurà aquest any.