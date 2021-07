El PP explicarà els seus recursos contra els indults aquest divendres en actes per tot Espanya

@EP





La cúpula del PP i els parlamentaris del Grup Popular es desplegaran aquest divendres a tot Espanya per explicar l'oposició del partit als indults del 'Procés' i els seus recursos davant del Tribunal Suprem, al temps que exigiran la convocatòria d'eleccions i la dimissió de Pedro Sánchez, posant l'accent en que ha convertit la "mentida" en la seva forma de governar, segons han informat a Europa Press fonts de la formació.





El primer partit de l'oposició està convençut que el seu "no" als indults i a la taula de diàleg que promou Sánchez amb el Govern de la Generalitat recull el sentir majoritari de la societat espanyola i així ho visualitzarà explicant en les diferents províncies la posició que va defensar aquesta setmana Pablo Casado davant el Ple de Congrés.





A 'Gènova' consideren que la legislatura està "esgotada" i "caducada" i que l'única sortida passa per dissoldre el Parlament i convocar eleccions, com ha sol·licitat el president de Partit Popular. Així, els càrrecs del PP destacaran que si "tan valent és Sánchez com per indultar als que van donar un cop a la legalitat, que obri les urnes i que els espanyols puguin opinar".





"LES BATZEGADES I LA MENTIDA, SENYALS D'IDENTITAT SÁNCHEZ"



En la caserna general dels populars recalquen a més que el president del Govern ha instal·lat la "mentida com a forma de governar". Per això, el PP aprofitarà tots els seus actes per denunciar que "Sánchez i mentida són sinònims i signifiquen el mateix" perquè ha quedat demostrat pels fets que la seva "paraula no val res", segons argumenten fonts de la formació.





"Tot el que va prometre ho ha incomplert, i quan ha dit una cosa ha fet la contrària. Els batzegades són el seu senyal d'identitat. Fins als seus socis independentistes es mofen d'ell, li humilien i li recorden quan rebutja el referèndum que abans també va dir que no hi hauria indults, no pactaria amb Bildu i no governaria amb Podem ", resum a la cúpula del PP davant la declaració solemne de Sánchez aquest dimecres davant el Congrés garantint que no hi haurà referèndum i les paraules de l'Gabriel Rufián (ERC) restant credibilitat a les mateixes.





Com a prova d'això citen també les manifestacions del ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, sobre votar en referèndum un acord sobre l'autogovern i el finançament, cosa que, segons el PP, confirma que "les mentides" del president de el Govern "no duren ni 24 hores ".





ACCIÓ JUDICIAL DAVANT EL SUPREM



Els dirigents del PP dedicaran també les seves intervencions públiques a explicar l'acció jurídica el partit davant del Tribunal Suprem contra els indults i subratllar que la mesura de gràcia serà el final de Pedro Sánchez com a president de Govern i el "epitafi" del PSOE, en línia amb el missatge llançat fa un parell de dies per Casado.





Precisament aquest dijous el Suprem ha admès a tràmit aquests nou recursos de PP, un per cada un dels indultats, que el partit va presentar en "representació dels milions d'espanyols afectats per aquest atropellament democràtic i en defensa dels milers de catalans que han vist atacat el seu patrimoni, la seva llibertat, la seva seguretat i la seva convivència ".





Fonts del PP ja van assegurar aquest dimecres a Europa Press que el partit també està estudiant la possibilitat que Pau Casado recorri a nivell personal després que el seu nom aparegués en un informe de la Guàrdia Civil com a possible objectiu d'atemptat per part dels Comitès de defensa de la República (CDR).





EL PP, EN CONTRA DE "ENTERRAR" LA MALVERSACIÓ DEL PROCÉS



Els parlamentaris i vicesecretaris del PP utilitzaran també les seves compareixences aquest divendres per defensar la independència dels òrgans constitucionals i judicials, com el Tribunal de Comptes, que ha xifrat en més de cinc milions d'euros els diners suposadament malversant en el 'Procés' per exalts càrrecs de la Generalitat.





És més, avisaran el PSOE que si tracta de subvertir les majories en aquest òrgan fiscalitzats amb l'objectiu d' "enterrar la corrupció econòmica dels líders independentistes", el PP demanarà empara al Constitucional, a la Comissió de Venècia i a el Parlament Europeu com van fer davant dels "intents de controlar el CGPJ", segons afegeixen les fonts consultades.