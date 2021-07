Sànchez, Turull, Rull i Forn es reuniran aquest divendres amb Puigdemont

@EP





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn es retrobaran aquest divendres amb l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica).





Serà la primera trobada en persona dels exconsellers amb Puigdemont des de la tardor de 2017, després que els quatre fossin excarcerats la setmana passada per un indult concedit pel Govern.





Des de la seva sortida de la presó, tots ells havien manifestat la seva voluntat de reunir-se amb Puigdemont a Waterloo, i ho faran en un context polític marcat per la reunió que el president de Govern, Pedro Sánchez, i el de Catalunya, Pere Aragonès, van mantenir el dimarts, que va acordar celebrar la taula de diàleg durant la tercera setmana de setembre a Barcelona.





No obstant això, les posicions entre les dues parts segueixen totalment distanciades, atès que el Govern arribarà a la taula de diàleg amb la seva proposta de partida d'amnistia i l'autodeterminació, mentre que l'Executiu central ha reiterat la seva negativa a aquestes premisses.





Tot això en paral·lel a la negociació que Junts i ERC han de dur a terme per acordar l'estratègia independentista, després de les discrepàncies que va generar que el líder republicà, Oriol Junqueras, descartés recentment la via unilateral.





Per Junts, renunciar a la via unilateral i assegurar, com va dir Junqueras, que l'actitud de Govern és la millor de l'última dècada, només s'entén "en l'estratègia i la necessitat d'articular el suport d'ERC a què anomenen el govern més progressista de la història", va sostenir aquesta setmana el secretari general del partit, Jordi Sànchez.





CRISI INTERNES



Encara Junts no qüestiona la via unilateral, el partit, que a finals d'aquest mes complirà el seu primer any de vida, també ha hagut d'afrontar crisis internes després que Sànchez afirmés que el referèndum de l'1-O va ser concebut més per forçar una negociació amb l'Estat i aconseguir pactar una consulta que per proclamar la independència.





Això va provocar que sectors crítics de Junts, ja molestos pel paper que va tenir durant les negociacions amb ERC per formar Govern, impulsessin un text, que va avançar Europa Press, que demanava la dimissió del secretari general de el partit i que posés el seu càrrec a disposició de els afiliats en forma de votació per al seu cessament.





El 24 de juliol se celebrarà el primer Consell Nacional del partit, un conclave que pot servir per calibrar la força de Sànchez en el si de la formació i per afrontar l'inici del nou curs polític a partir de setembre.